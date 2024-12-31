Сливочное масло, рассол и душ: раскрыты способы, как быстро справиться с похмельем
© Freepik
Похмелье — неприятное состояние, знакомое многим после вечеринки с алкоголем. Однако есть несколько неочевидных методов борьбы с этим состоянием, которые помогут уменьшить его последствия. О них порталу «Страсти» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.
Одним из популярных способов является употребление сливочного масла или сырого яйца до выпивки. Они обворачивают стенки желудка, замедляя всасывание алкоголя в кровь. Но этот метод не всегда эффективен. Лучше всего избегать алкоголя на голодный желудок, пить качественные напитки умеренными дозами и не спешить.
После бурной ночи важным шагом является правильный завтрак. Однако лучше не есть тяжелую и жирную пищу. Она может усугубить похмелье. Вместо этого стоит пить больше воды или легкие напитки, такие как компот или минеральную воду, чтобы восстановить баланс жидкости в организме.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Кофе, несмотря на свою популярность как средство от похмелья, может ухудшить состояние. Кофеин усилит обезвоживание и может вызвать дополнительные неприятные ощущения в желудке. Вместо кофе лучше пить рассол, минеральную воду или чай.
Нередко люди считают, что похмелье возникает только при большом количестве алкоголя. Однако даже умеренные дозы могут вызвать симптомы, если напитки низкого качества. Поэтому важно выбирать качественные алкогольные напитки и избегать суррогатов.
Популярным способом улучшить самочувствие является контрастный душ. Однако не всем он подходит. Он может вызвать спазмы сосудов и повышение давления, особенно если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Лучше всего — отдых, свежий воздух и обильное питье.
Обезболивающие средства могут облегчить головную боль, но важно помнить, что их не следует пить на голодный желудок. Также не стоит принимать препараты сразу после употребления алкоголя — они могут вызвать нежелательные реакции. Лучше подождать некоторое время и принять средство после лёгкого завтрака.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Поможет ли рассол?
Рассол — действительно эффективное средство от похмелья. Он восстанавливает водно-солевой баланс, помогает нормализовать давление и утоляет жажду. Рассол содержит магний, калий и натрий, которые поддерживают нормальную работу организма после обезвоживания, вызванного алкоголем.
Однако лучший способ справиться с похмельем — это предотвратить его. Умеренное употребление качественного алкоголя, правильное питание и питье помогут избежать этого состояния. Если похмелье все же наступило, отдых и обильное питье станут вашими главными союзниками.