Сливочное масло, рассол и душ: раскрыты способы, как быстро справиться с похмельем

Кофе, несмотря на свою популярность как средство от похмелья, может ухудшить состояние. Кофеин усилит обезвоживание и может вызвать дополнительные неприятные ощущения в желудке. Вместо кофе лучше пить рассол, минеральную воду или чай.

Нередко люди считают, что похмелье возникает только при большом количестве алкоголя. Однако даже умеренные дозы могут вызвать симптомы, если напитки низкого качества. Поэтому важно выбирать качественные алкогольные напитки и избегать суррогатов.

Популярным способом улучшить самочувствие является контрастный душ. Однако не всем он подходит. Он может вызвать спазмы сосудов и повышение давления, особенно если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Лучше всего — отдых, свежий воздух и обильное питье.