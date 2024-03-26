Сладкое, фаст-фуд, соусы: названы продукты, ухудшающие состояние кожи

Многочисленные исследования доказывают взаимосвязь между питанием и состоянием кожи. Некоторые продукты оказывают на нее негативное воздействие, провоцируя появление высыпаний, тусклого цвета лица и других проблем. Руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева объяснила, что нужно есть, чтобы выглядеть красивее и моложе.

Питание, говорит эксперт, должно соответствовать физиологическим и возрастным потребностям организма. Некоторые диеты ограничивают поступление полезных веществ, и это влияет не только на кожу, но и в целом на здоровье.