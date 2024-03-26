Сладкое, фаст-фуд, соусы: названы продукты, ухудшающие состояние кожи
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Многочисленные исследования доказывают взаимосвязь между питанием и состоянием кожи. Некоторые продукты оказывают на нее негативное воздействие, провоцируя появление высыпаний, тусклого цвета лица и других проблем. Руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева объяснила, что нужно есть, чтобы выглядеть красивее и моложе.
Питание, говорит эксперт, должно соответствовать физиологическим и возрастным потребностям организма. Некоторые диеты ограничивают поступление полезных веществ, и это влияет не только на кожу, но и в целом на здоровье.
«Нарушения в функционировании органов пищеварения часто отражаются на внешнем виде. Инфекции желудочно-кишечного тракта, изменение состава микробиоты кишечника, заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, нарушение усвоения питательных веществ и выведения из организма продуктов обмена может отразиться на состоянии кожи», — говорит врач.
Полноценное рациональное питание поддерживает здоровое состояние кожи. Важное значение имеют микронутриенты: витамины и минеральные вещества. В достаточном количестве они содержатся в продуктах растительного происхождения — овощах, фруктах, плодах (ягодах, орехах, семенах), зелени.
Необходимы в рационе и омега-3 жирные кислоты. Наибольшее их количество содержится в жирной рыбе холодных морей и морепродуктах, которые, кстати, еще включают много микроэлементов и аминокислот.
«В рационе обязательно должны присутствовать растительные масла (плюс косточковые масла (например, абрикосовое, виноградное)) и кисломолочные продукты. Также необходимы пищевые волокна, или клетчатка, основными источниками которой являются цельнозерновые (нешлифованные) крупы, бобовые, овощи и фрукты, отруби», — объяснила Екатерина Терентьева.
Основными поставщиками белка, а значит и аминокислот, служат преимущественно продукты животного происхождения. Лучше усваиваются нежирные сорта мяса, яйца, субпродукты.
Некоторые продукты несмотря на то, что выступают поставщиками питательных веществ, оказывают отрицательное влияние на кожу:
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Во-первых, это продукты, содержащие избыточное количество сахара. К ним относятся готовые завтраки, хлопья, газированные напитки, фруктовые соки и нектары, кондитерские изделия (мучные, т. е вся выпечка, и сахаристые: варенья, конфеты, шоколад и прочее).
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Во-вторых, продукты с переизбытком соли. К ним относятся колбасы (особенно сырокопченые), все консервированные продукты, вяленые мясные и рыбные изделия, различные соусы (например, соевый, томатный), сыры, полуфабрикаты.
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В-третьих, продукты, в которых присутствуют трансжиры. Их много в жареных и копченых блюдах (особенно в фастфуде), также они присутствуют в выпечке, при приготовлении которой используют маргарин и спреды. Трансжиры часто встречаются в обработанных продуктах, таких как готовые десерты, попкорн, чипсы, заправки для салатов, майонез, кетчуп, замороженные полуфабрикаты (пицца, наггетсы, котлеты) и другие.