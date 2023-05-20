Сладких снов или 3 действенных способа от психолога, помогающих выспаться

По мнению эксперта, улучшить качества сна на самом деле довольно просто. Нужно лишь выбрать какой из трех методов релаксации подходит именно вам.

1. Йога - это духовные и физические практики , которые расслабляют ваш организм, «очищают» голову от лишних мыслей и приводят к гармонии. Можно начать с самых простых поз (асан) и постепенно усложнять их. Йогой полезно заниматься утром, чтобы настроиться на день, и вечером, чтобы расслабиться. Она полезна для сердца и сосудов, а также уменьшает напряжение, что порой очень влияет на качество сна.

2. Ароматерапия - наверняка, когда вы приходили на массаж, то чувствовали расслабляющий запах аромамасел. Всё потому, что они успокаивают организм, улучшают настроение и придают энергию и силы. Если объяснять научным языком, то через обоняние масла воздействуют на лимбическую систему головного мозга. Приобрести эфирное масло можно в аптеке или магазине. Наносите на волосы, втирайте в кожу или добавьте небольшое количество в соль для принятия ванны. Также можете распылять в комнате с помощью спрея или использовать аромалампу.

3. Медитации - дыхательная практика, которая успокаивает тело и разум. Применяется в йоге. Её можно выполнять независимо от времени суток, но лучше медитировать утром и вечером. Она наполняет энергией, снимает стресс, помогает лучше узнать себя и своё тело. Существует множество приложений для телефона, где медитации длятся от 3 до 30 и более минут, так что вы точно найдете удобный вариант для себя.

Медитировать можно в положении лежа или сидя в тихом и спокойном месте. Включите медитацию в приложении или самостоятельно следите за своим дыханием. Дышите глубоко, наполняя легкие воздухом, не торопитесь. С каждым выдохом чувствуйте, как все больше и больше расслабляетесь. Вы можете почувствовать спокойствие и приятные ощущения. Благодаря медитации кислород в полном объёме поступает в мозг и клетки организма.

Эти практики занимают не более 20 минут в день, но оказывают колоссальный эффект. Они помогут чувствовать себя лучше и положительно скажутся на качестве сна.