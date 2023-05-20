Сладких снов или 3 действенных способа от психолога, помогающих выспаться
Психолог Сычева назвала 3 действенных способа для улучшения качества сна.
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Качественный сон – залог крепкого здоровья и хорошего настроения. Как часто вы слышите эту фразу и думаете: «Почему мне не удается нормально выспаться?» По мнению исследователей, взрослый человек должен спать не менее восьми часов, чтобы весь организм работал правильно. Но что делать, если следовать этой норме не получается?
На сон влияет множество факторов: стресс, освещение, гаджеты и прочее. Если не улучшать его качество, это может привести к быстрой утомляемости, снижению концентрации, ухудшению памяти и хроническим заболеваниям. Чтобы чувствовать себя лучше, необходимо прибегать к релаксации. Психолог Ольга Сычева рассказала порталу «Страсти» о трех легких способах для расслабления дома.
Простыми словами релаксация - это отдых в конце дня. К сожалению, многие отдают предпочтение просмотру сериалов или сидению в социальных сетях. Данный вид отдыха ещё больше препятствует расслаблению, так как вы все ещё напряжены и испытываете разные эмоции, тем самым ваш организм полностью не восстанавливается.
Ольга Сычева
Психолог и автор Телеграм-канала "С нежностью к себе"
По мнению эксперта, улучшить качества сна на самом деле довольно просто. Нужно лишь выбрать какой из трех методов релаксации подходит именно вам.
1. Йога - это духовные и физические практики, которые расслабляют ваш организм, «очищают» голову от лишних мыслей и приводят к гармонии. Можно начать с самых простых поз (асан) и постепенно усложнять их. Йогой полезно заниматься утром, чтобы настроиться на день, и вечером, чтобы расслабиться. Она полезна для сердца и сосудов, а также уменьшает напряжение, что порой очень влияет на качество сна.
2. Ароматерапия - наверняка, когда вы приходили на массаж, то чувствовали расслабляющий запах аромамасел. Всё потому, что они успокаивают организм, улучшают настроение и придают энергию и силы. Если объяснять научным языком, то через обоняние масла воздействуют на лимбическую систему головного мозга. Приобрести эфирное масло можно в аптеке или магазине. Наносите на волосы, втирайте в кожу или добавьте небольшое количество в соль для принятия ванны. Также можете распылять в комнате с помощью спрея или использовать аромалампу.
3. Медитации - дыхательная практика, которая успокаивает тело и разум. Применяется в йоге. Её можно выполнять независимо от времени суток, но лучше медитировать утром и вечером. Она наполняет энергией, снимает стресс, помогает лучше узнать себя и своё тело. Существует множество приложений для телефона, где медитации длятся от 3 до 30 и более минут, так что вы точно найдете удобный вариант для себя.
Медитировать можно в положении лежа или сидя в тихом и спокойном месте. Включите медитацию в приложении или самостоятельно следите за своим дыханием. Дышите глубоко, наполняя легкие воздухом, не торопитесь. С каждым выдохом чувствуйте, как все больше и больше расслабляетесь. Вы можете почувствовать спокойствие и приятные ощущения. Благодаря медитации кислород в полном объёме поступает в мозг и клетки организма.
Эти практики занимают не более 20 минут в день, но оказывают колоссальный эффект. Они помогут чувствовать себя лучше и положительно скажутся на качестве сна.
Помните, что за один вечер ничего не изменится, так как важна регулярность и дисциплина. Заботьтесь о себе, отдыхайте правильно и спите крепко.
Ольга Сычева
Психолог и автор Телеграм-канала "С нежностью к себе"