«Скоро вы меня снова услышите»: Александра Морозова задумалась о возвращении в музыку

Дочь певицы Славы Александра Морозова задумалась о возвращении в музыку. Актриса, певица и бизнесвумен поделились творческими планами с сайтом «Страсти».

По словам Александры, ее годовалый сын проявляет интерес к музыке. Морозова хотела бы развивать наследника в этом направлении, отдав его к профессиональным педагогам. Как выяснилось, Александра, завершившая ранее музыкальную карьеру, задумалась о возвращении. Артистка не исключает, что в скором времени поклонники вновь услышат ее исполнение.

«Я сейчас общаюсь с креативными ребятами, которые музыканты. Но хочется это сделать самой. Без помощи мамы, самой находить людей, самой выпускаться. Возможно, скоро вы меня снова услышите», — высказалась Александра.

Помимо творчества, Морозова занимается бизнесом. В сентябре у нее откроется творческая студия для детей Bloom-Bloom в центре Москвы.