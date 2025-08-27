Сколько платят суррогатным матерям в России и почему не все довольны вознаграждением

Суррогатные матери рассказали, сколько платят за их услуги в России. Об этом стало известно «Страстям».

Суррогатное материнство в России официально разрешено с 1995 года. Сейчас существует множество организаций, которые занимаются ведением суррогатного материнства — ищут сурмам и помогают связать их с биородителями.

Среднее вознаграждение за суррогатное материнство в России в настоящий момент составляет 2−3 миллиона рублей, рассказывает эксперт по ведению процедуры и глава компании «Сотворение» Екатерина Багмет. Однако многое зависит от региона проживания женщины и её здоровья.

«Если это девочка с периферии, скорее всего, у неё будет компенсация чуть меньше. Потому что на родителей ложатся чуть большие расходы, чтобы, например, перевести её в Москву. Есть такие родители, которые могут заплатить всего 1 миллион рублей. Вероятнее всего, они найдут такую суррогатную маму. Но насколько эта суррогатная мама будет хорошей? Сложно утверждать, потому что она реально может быть хорошей, а может быть не очень добросовестной, не очень здоровой», — заявляет она.

В чатах сурмам можно часто встретить обсуждения выплат, некоторые из них недовольны размером вознаграждений.

«Вот почему в нашей стране так занижены выплаты и роды? Если бы биологические родители сами рожали, это же такая боль. Такой стресс. Сурмамам минимум 5 млн рублей должны платить!».

Однако часть женщин считает, что при таких расценках услуги суррогатных матерей стали бы доступными лишь очень обеспеченным семьям.

«Я бы сказала, что при гонораре в 5 млн и выше это стало бы доступно только очень обеспеченным людям, и суррогатные матери не были бы востребованы в таком количестве».

Несмотря на это, объявления о поиске сурмам ниже «среднего порога» появляются регулярно: например, за 1,7 млн рублей и ежемесячные пособия по 50 тысяч, или за 1,5 млн рублей при выплатах в 45 тысяч.

Материал о том, как устроено суррогатное материнство в России и почему оно до сих пор подвергается критике, читайте по ссылке.