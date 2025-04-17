Сколько нужно курить, чтобы диагностировали ХОБЛ, и какие есть методы профилактики: ответ врача

В России хронической обструктивной болезнью легких страдают не менее 10 млн человек. Почти половина всех смертей от респираторных заболеваний приходится именно на долю ХОБЛ. Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина рассказала порталу «Страсти», что вызывает эту опасную болезнь и как ее можно предотвратить.

Хроническая обструктивная болезнь легких — прогрессирующее заболевание, при котором нарушается дыхание. Из-за воспаления и постепенного разрушения тканей легких и бронхов каждый вдох и выдох требуют дополнительных усилий. Чаще всего ХОБЛ развивается у курильщиков и людей, проживающих в регионах с сильно загрязненным воздухом. В более редких случаях ХОБЛ развивается из-за генетических особенностей — мутаций в генах, которые приводят к дефициту альфа-1-антитрипсина (белка, защищающего легкие от повреждения).

По словам врача, вдыхаемые частицы табачного дыма или промышленных газов постепенно уничтожают клетки эпителия, выстилающего дыхательные пути, и вызывают хроническое воспаление. При этом разрушается эластин — белок, который содержится в соединительной ткани легкого и обеспечивает ее эластичность.

Кроме того, под воздействием воспалительного процесса постепенно разрушаются стенки альвеол — пузырьков, расположенных на концах бронхов и отвечающих за газообмен. Альвеолы сливаются, образуя большие воздушные пространства, в которых воздух задерживается. Хронический отек стенок бронхов приводит к сужению дыхательных путей и увеличению выработки слизи, что еще больше затрудняет процесс дыхания.

ХОБЛ проявляется одышкой, усиливающейся при физической нагрузке, хроническим кашлем, который не проходит на протяжении нескольких месяцев, хрипами и свистящим дыханием, чувством сдавленности в груди, отхаркиванием слизи из легких. У людей с ХОБЛ значительно повышается риск гриппа, пневмонии, бронхиальной астмы, рака легких, сердечно-сосудистых патологий.