Сколько на самом деле необходимо пить воды в день: отвечает врач Лагутенкова
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О пользе и вреде воды есть немало мифов, в которые многие люди по какой-то причине до сох пор верят. Портал «Страсти» решил не гадать на этот счет и сразу обратился к эксперту - врачу-терапевту, специалисту по ультразвуковой и функциональной диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Лагутенковой. Специалист рассказала, сколько же на самом деле нужно пить воды в день и к каким последствиям может привести ее чрезмерное употребление.
Как отметила врач, чтобы понять, сколько воды необходимо, нужно разобраться с тем, какую роль играет вода в нашей жизни. А роль эта ― главная, ведь вода участвует практически во всех биохимических процессах, происходящих в организме человека.
Вода – это важнейшая составная часть всего живого. У взрослого человека ее содержится до 65% от массы тела, но распределена она по органам и тканям неравномерно:в крови – 92%; в мозге, жировых тканях – 75%; в мышцах – 70%; в костях – 22%. Основная часть воды – около 70% — сосредоточена внутри клеток, 7% приходится на кровь и лимфу, остальное – это межклеточная жидкость. Насыщение организма жидкостью происходит за счет пищевых продуктов, напитков и питьевой воды. Небольшое количество воды образуется в организме при окислении белков, жиров, углеводов.
Невозможно переоценить роль воды в организме. Выживаемость без пищи у человека составляет 30–40 дней, а при отсутствии поступления воды в организм и обезвоживании смерть наступает через 3-7 суток. Вода принимает непосредственное или косвенное участие во всех жизненно необходимых процессах, протекающих в организме: расщеплении, всасывании, окислении, фильтрации, выведении и многих других.
Юлия Лагутенкова
Врач-терапевт, специалист по ультразвуковой и функциональной диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Вода – универсальный растворитель, в котором неорганические и органические вещества находятся в молекулярном или коллоидном состоянии. Именно в виде растворов в клетки поступают питательные вещества, биологически активные соединения и выводятся продукты обмена. Вода с растворенными в ней минеральными солями необходима для поддержания осмотического давления крови и тканей.
Кроме этого вода:
— Аккумулирует тепло, которое образуется в результате экзотермических биохимических реакций, участвует в процессах теплорегуляции (потоотделение).
— Участвует в процессе гидролиза жиров, углеводов, расщеплении белков до аминокислот.
— Поддерживает электролитный баланс (соли натрия, калия, хлора и других минералов)
— Входит в состав синовиальной жидкости суставов.
Самая простая формула: рост (см) — 100. Например, 170 см – 100 = 70 кг, это и есть рекомендуемый вес. Человеку, который решил снижать вес, уже требуется больше жидкости, чем для поддержания веса — 40 мл жидкости на 1 кг рекомендуемой (идеальной) массы тела. Пол человека в этих расчетах не имеет значения.
Юлия Лагутенкова
Врач-терапевт, специалист по ультразвуковой и функциональной диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Потребление большого количества жидкости рекомендуется:
— при занятиях спортом либо интенсивных физических нагрузках;
— при повышенной температуре тела вследствие болезни;
— при посещении бани, когда с потом теряется большой объем жидкости;
— при злоупотреблении табачными изделиями (никотин провоцирует обезвоживание);
— при приеме отдельных лекарственных препаратов, которые требуют запивания большим количеством чистой воды;
— при ежедневном потреблении кофеин содержащих напитков (чая, кофе);
— при совершении авиаперелетов, поскольку воздух в самолете может быть очень сухим и неблагоприятным для правильного функционирования легких.
— прочие ситуации, когда организм теряет влагу и требует восполнения водного баланса.
Также не стоит пренебрегать рекомендациями обильного питья в зимнее время года, поскольку включенное центральное отопление, резкие перепады температуры в помещении и на улице могут провоцировать обезвоживание. Воду необходимо пить небольшими порциями или столько, сколько вам хочется.
Излишнее употребление воды может выявить скрытые заболевания. Например, сердечную недостаточность, гормональный дисбаланс, когда при употреблении большего количества воды мы видим отеки. Возможна декомпенсация сердечных заболеваний. В этом случае показано уменьшение количества жидкости. Отечный синдром свидетельствует о нарушении сердечно-сосудистой системы, плохое самочувствие, плохой сон. Жажда усиливается при болезни почек, сахарном диабете.
Постоянное повышенное питье способствует выведению соли из тканей и клеток. Из-за этого сбивается водно-щелочной баланс. При нарушении функции почек избыточная жидкость заполняет межклеточное пространство, что приводит к внутренней и внешней отечности.