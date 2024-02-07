Сколько на самом деле необходимо пить воды в день: отвечает врач Лагутенкова

О пользе и вреде воды есть немало мифов, в которые многие люди по какой-то причине до сох пор верят. Портал «Страсти» решил не гадать на этот счет и сразу обратился к эксперту - врачу-терапевту, специалисту по ультразвуковой и функциональной диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Лагутенковой. Специалист рассказала, сколько же на самом деле нужно пить воды в день и к каким последствиям может привести ее чрезмерное употребление.

Как отметила врач, чтобы понять, сколько воды необходимо, нужно разобраться с тем, какую роль играет вода в нашей жизни. А роль эта ― главная, ведь вода участвует практически во всех биохимических процессах, происходящих в организме человека.

Вода – это важнейшая составная часть всего живого. У взрослого человека ее содержится до 65% от массы тела, но распределена она по органам и тканям неравномерно:в крови – 92%; в мозге, жировых тканях – 75%; в мышцах – 70%; в костях – 22%. Основная часть воды – около 70% — сосредоточена внутри клеток, 7% приходится на кровь и лимфу, остальное – это межклеточная жидкость. Насыщение организма жидкостью происходит за счет пищевых продуктов, напитков и питьевой воды. Небольшое количество воды образуется в организме при окислении белков, жиров, углеводов.