Сколько можно есть хурмы в день без последствий для организма: ответ врача

В новогодние праздники многие люди наедаются не только мандаринами – уже давно ставшими символом зимы – но и хурмой. Однако следует помнить, что, кроме пользы, эта ягода может принести и вред человеческому организму. Портал «Страсти» узнал у ведущего консультанта по лабораторной медицине, эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой, какая есть безопасная норма хурмы в день.

Эксперт отметила, что о пользе или вреде хурмы у диетологов возникают споры. Ее калорийность, как и у других сладких плодов, не очень высокая, порядка 55 килокалорий на 100 граммов. Но при этом она богата йодом – что очень актуально для территории России и полезно для здоровья щитовидной железы.