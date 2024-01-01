Сколько можно есть хурмы в день без последствий для организма: ответ врача
Врач Провоторова рассказала о норме хурмы в день без последствий для организма.
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В новогодние праздники многие люди наедаются не только мандаринами – уже давно ставшими символом зимы – но и хурмой. Однако следует помнить, что, кроме пользы, эта ягода может принести и вред человеческому организму. Портал «Страсти» узнал у ведущего консультанта по лабораторной медицине, эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой, какая есть безопасная норма хурмы в день.
Эксперт отметила, что о пользе или вреде хурмы у диетологов возникают споры. Ее калорийность, как и у других сладких плодов, не очень высокая, порядка 55 килокалорий на 100 граммов. Но при этом она богата йодом – что очень актуально для территории России и полезно для здоровья щитовидной железы.
В хурме много микроэлементов, особенно таких как магний, калий, кальций и витаминов А, Е, B, K. А аскорбиновой кислоты содержится около 15 мг, что составляет половину необходимой суточной нормы и позитивно влияет на здоровье нашей иммунной системы. Благодаря большому количеству витамина А – хурма положительно влияет на красоту кожи и улучшает зрение.
Маргарита Провоторова
Ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Но, помимо витаминов и микроэлементов, хурма очень богата пектином и пищевыми волокнами, которые необходимы для здоровья кишечника. Особо стоит остановится на танинах. Благодаря своей способности связываться с белками слизистой оболочки ротовой полости танины и придают специфический вяжущий вкус некоторым сортам хурмы.
К слову, количество танинов зависит еще и от спелости этой ягоды. Так, в не полностью созревших плодах количество танинов может достигать 20%. Но если поместить плод в морозилку или дать ему дозреть, то содержание танинов снизится, а вяжущий эффект будет менее выражен. Кстати, количество танинов зависит еще и от сорта - так в самом популярном «корольке» их менее 1%.
Конечно, учитывая богатый витаминный и микроэлементный состав хурмы хочется съесть ее побольше. Но, даже самые полезные продукты могут не очень хорошо влиять на наш организм. Поэтому о чувстве меры не стоит забывать, особенно если есть патология поджелудочной железы. В этом случае достаточно ограничится порцией 200-300 граммов. А вот в острый период панкреатита (воспаление поджелудочной) от употребления хурмы лучше отказаться совсем. Если вы кормите грудью - с хурмой тоже стоит быть осторожнее, поскольку ее употребление может стать причиной колик у малыша.
Маргарита Провоторова
Ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Несмотря на большое содержание пектинов, полезных для кишечника, злоупотребление хурмой, особенно высоко танинных сортов и не полностью созревшей, может поспособствовать усилению запоров. По этой же причине для детей лучше выбрать полностью созревшие, малотанинные сорта, например, такие как «королек» или «ромашка». Количество хурмы в рационе зависит от возраста, но лучше ограничиться 1-2 некрупными плодами.