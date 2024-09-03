Скинуть десяток лет визуально: названы продукты, которые хорошо влияют на состояние кожи
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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог и эксперт Maxxclinic Ольга Середина в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о продуктах, которые положительно влияют на состояние кожи.
«Залогом правильного функционирования организма, качества и внешнего вида кожи является не только внешнее воздействие – окружающая среда, экология, образ жизни, сон, бодрствование, а также правильное, сбалансированное питание, под которым мы понимаем прием белков, жиров и углеводов в правильной пропорции. Недостаток какого-либо продукта может также негативно сказываться не только на внешнем виде, но и на проявлении воспалительных элементов, а также обострении различных хронических заболеваний кожи», – поделилась эксперт.
Врач отметила, что полифенолы, которые содержатся в растительных продуктах – это зелень (капуста, сельдерей, шпинат, руккола, укроп, петрушка и др) – все зеленые растения богаты антиоксидантами. Известно, что антиоксиданты – это блокаторы радикалов, веществ, которые пагубно влияют на функциональность клеток, приводящих к их гибели и непосредственно визуальным изменениям тканей, поэтому для правильной работы организма и кишечника в целом необходима растительная клетчатка, которая имеет бело-зелёный цвет и, безусловно, в неограниченном буквальном слове количестве играет абсолютно положительную роль и на моторику кишечника, и на состояние микробиома организма.
В частности, слизистой кишечника, которая отражается также и на коже, поскольку кишечник и кожа – это вторичные иммунные органы. Поэтому любые нарушения пищеварения, недостатка приема клетчатки, овощей, в частности, богатых такими ингредиентами, будет отрицательно сказываться и на внешнем виде кожи в виде обострений акне, воспалениях и плохо заживающих повреждениях кожи. А это очень важно, если наступает сезон косметологических агрессивных процедур, таких, как пилинги, лазерные шлифовки, либо нетравматичные фракционные методы аппаратного воздействия.
«К полезным продуктам также относятся и морепродукты, которые богаты микроэлементами, йодом, селеном, витаминами группы В, что необходимо не только коже, но и волосам и ногтям. К полезным продуктам мы также относим и животную пищу, а именно непосредственно мясо. Мясо, которое богато белковыми компонентами».
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
Коллаген – белок, то, за что мы видим как эластичность и подтянутость кожи, ее гладкость и упругость, отсутствие целлюлита, морщин, провисаний, нечётких рельефов лица и тела. Такие продукты, как печень – богаты не только железом, необходимым как источником формирования белка гемоглобина переносчика кислорода. Но это также кладезь микроэлементов, которые необходимы в запуске обменных процессов, в частности, магния.
Поэтому, как зелёные продукты, так и печень, содержащая данный микроэлемент, необходима и для бодрствования, и для прекрасного настроения, для долголетия и жизненных сил, умственной работоспособности. Магний – это микроэлемент, который запускает процесс сборки коллагена в коже, костях, связках. Участвует в ранозаживлении, в том числе, в усилении активности обменных процессов и обновления кожи, тем более, когда наступает сезон химических пилингов.
«Среди полезных продуктов, также нужно отнести и достаточное употребление как ни странно, воды. Именно щелочная вода является прекрасным антидотом, продуктом детокса. Сбалансированный приём питьевой воды до 2-3 литров в среднем для организма при отсутствии нарушений в работе почек также улучшает лимфодренажные свойства организма и выводит продукты интоксикации, улучшает обменные процессы и дает жизненные силы».
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
Морская рыба, а также растительные очищенные масла, такие как оливковое масло холодного отжима, не только прекрасны, как соус, но и как вещество, которое также влияет на обновление поверхностных слоёв кожи, восстанавливает нарушенный гидролипидный барьер, особенно в период, когда активно идёт инсоляция. Употребление достаточного количества продуктов восполняет дефициты в организме, и кожа всегда выглядит красивой, ухоженной и уменьшает количество лет визуально.
Не всегда приём продуктов может сопровождаться компенсацией этих дефицитов, ввиду опять-таки качества продуктов, количества их употребления, переносимости этих продуктов. Для этого существуют соответствующие БАДы, которые также принимаются как активная добавка к пище подобного характера.
«Соответственно, если мы говорим про омега 3, про омега 6, полиненасыщенные жирные кислоты, они также есть в морской рыбе. Они есть в моллюсках, креветках, крабах, также есть в БАДах, которые также могут употребляться одномоментно 1-2 раза в неделю. Это правило, которое позволит коже быстро реабилитироваться, особенно после активной инсоляции».
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
Безусловно, как не вспомнить летом в активный солнечный период года про яркие, экзотические и дачные фрукты и овощи. Красно-оранжевые продукты, богатые каротиноидами, веществами, предшественниками витамина А. Это кладезь витаминов, которые участвуют в обновлении кожи, участвуют в стабилизации выработки кожного себума, а также в ранозаживлении. И в то же время ретинол – подобные компоненты из красно оранжевых фруктов и овощей помогают коже поддерживать её эластичность, тургор, гладкость, сужают поры, непосредственно уменьшают выработку кожного сала, а тем самым уменьшают провоцирование обострения акне и других акне подобных дерматозов.
Середина отметила, что подобные вещества, употребляемые внутрь, это прекрасная защита коллагена от его разрушения, продление долголетия и качества кожи.
Ранее врач Середина назвала продукты – враги кожи.