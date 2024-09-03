Скинуть десяток лет визуально: названы продукты, которые хорошо влияют на состояние кожи

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог и эксперт Maxxclinic Ольга Середина в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о продуктах, которые положительно влияют на состояние кожи.

«Залогом правильного функционирования организма, качества и внешнего вида кожи является не только внешнее воздействие – окружающая среда, экология, образ жизни, сон, бодрствование, а также правильное, сбалансированное питание, под которым мы понимаем прием белков, жиров и углеводов в правильной пропорции. Недостаток какого-либо продукта может также негативно сказываться не только на внешнем виде, но и на проявлении воспалительных элементов, а также обострении различных хронических заболеваний кожи», – поделилась эксперт.

Врач отметила, что полифенолы, которые содержатся в растительных продуктах – это зелень (капуста, сельдерей, шпинат, руккола, укроп, петрушка и др) – все зеленые растения богаты антиоксидантами. Известно, что антиоксиданты – это блокаторы радикалов, веществ, которые пагубно влияют на функциональность клеток, приводящих к их гибели и непосредственно визуальным изменениям тканей, поэтому для правильной работы организма и кишечника в целом необходима растительная клетчатка, которая имеет бело-зелёный цвет и, безусловно, в неограниченном буквальном слове количестве играет абсолютно положительную роль и на моторику кишечника, и на состояние микробиома организма.

В частности, слизистой кишечника, которая отражается также и на коже, поскольку кишечник и кожа – это вторичные иммунные органы. Поэтому любые нарушения пищеварения, недостатка приема клетчатки, овощей, в частности, богатых такими ингредиентами, будет отрицательно сказываться и на внешнем виде кожи в виде обострений акне, воспалениях и плохо заживающих повреждениях кожи. А это очень важно, если наступает сезон косметологических агрессивных процедур, таких, как пилинги, лазерные шлифовки, либо нетравматичные фракционные методы аппаратного воздействия.