«Скандалы от него отлетают, как шелуха»: почему Лепсу прощают выступления в нетрезвом состоянии

Григорий Лепс угодил в скандал после выступления во Владивостоке. Зрители заподозрили, что певец находился в нетрезвом состоянии. Они обвинили его в неподобающем поведении, использовании нецензурной лексики, а сам концерт сравнили с караоке. И, к слову, Григорий уже не в первый раз попадает в подобные ситуации. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко заявил, что нетрезвые выступления не влияют на репутацию Григория. Более того, по словам Павла, зрители охотно прощают выходки артиста из-за любви к нему.

«Действительно, Лепс регулярно попадает в нетрезвые истории, это уже не новость. Я считаю, что главный регулятор — сами зрители, которые голосуют рублем. К Григорию есть интерес, его творчество любят, он является кумиром поколений, поэтому ему многое прощается. Его боготворят. Лепс показывает не только творческую жизнь, но и личную с определенными слабостями», — высказался Рудченко.

По словам Павла, несмотря на регулярные скандалы, карьере Лепса ничего не угрожает. Не многие артисты могут похвастаться такой лояльностью публики.

«Его карьера находится на пике, подобные скандалы от него отлетают, как шелуха, они не влияют на его репутацию», — резюмировал продюсер.