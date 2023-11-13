«Скандал раздули жуткий»: Сергей Конев опроверг претензии по поводу плагиата к Андрею Губину

Сергей Конев рассказал, что не обвинял Андрея Губина в плагиате песни, об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Накануне в Сети разгорелся скандал - в прессе появились новости о том, что лидер группы «140 Ударов в минуту» Сергей Конев обвинил в воровстве песни Андрея Губина.

Музыкант рассказал, что история с якобы плагиатом его творчества Андреем Губиным длится еще с начала двухтысячных. Однако новый виток она получила совсем недавно, когда его пригласили для интервью на телеканал МУЗ ТВ.

«Звонят из МУЗ ТВ и говорят, что хотят взять комментарий об истории создания песни. Не было никаких провокационных вопросов, я честно все рассказал. Но после выхода программы Интернет взорвался новостями о том, что я якобы обвиняю Андрея Губина в воровстве песни. Скандал раздули жуткий», - рассказал музыкант.

По словам солиста группы «140 Ударов в минуту», он никогда не высказывал претензий к Губину и давно с ним дружит. После того, как новость разлетелась, Конев связался с коллегой.

«С Андреем я был знаком еще до его популярности. Я никогда не предъявлял ему никаких претензий. После новостей я с ним разговаривал. Он говорит, что ему тоже не понятно, зачем эту историю журналисты поднимают. Он немножко был на меня обижен и говорит: "Серег, у тебя что, деньги кончились что ли?" Я говорю, я сам в шоке», - объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Андрей Губин ответил певице Акуле, обвинившей его в домогательствах.