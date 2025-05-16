Шум в ушах и «песок» в глазах: скрытые последствия нарушений прикуса
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Ощущение шума или звона в ушах, сухость и дискомфорт в глазах — это симптомы, которые обычно связывают с усталостью, стрессом или офтальмологическими и неврологическими проблемами. Однако не всегда их причина лежит на поверхности. В ряде случаев источником подобных ощущений может быть нарушение прикуса. Об этом сайту «Страсти» рассказала руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.
Как пояснила специалист, один из ключевых элементов, который страдает при неправильном прикусе, — это височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). Он соединяет нижнюю челюсть с черепом и работает каждый раз, когда мы говорим, жуем или глотаем. При нарушениях прикуса может нарушаться нормальное функционирование сустава.
«Одно из следствий — шум в ушах, звон или ощущение заложенности. Это происходит потому, что сустав находится в непосредственной близости от слухового аппарата, и любые сбои в его работе могут влиять на восприятие звуков. Иногда пациенты проходят множество обследований у неврологов и отоларингологов прежде, чем обнаруживается истинная причина — патологический прикус»
Виктория Радько
Руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Глазное напряжение и «песок» в глазах
Ещё один неожиданный симптом — ощущение «песка» или сухости в глазах. Нарушение прикуса может изменять положение головы и шеи, заставляя организм компенсировать дисбаланс. Это приводит к перенапряжению мышц шейного отдела и лицевых мышц, что нарушает кровоток и иннервацию (передачу нервных сигналов) в области глаз. Отсюда — хроническое напряжение, сухость, быстрая утомляемость глаз и даже ухудшение зрения.
Всё взаимосвязано: от прикуса до сна и осанки
Прикус влияет не только на жевание, но и на работу дыхательных путей, осанку и качество сна. Например, неправильное положение челюстей может сужать просвет дыхательных путей, что вызывает ночное апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне. В свою очередь, это ведёт к разбитости, головным болям и снижению концентрации в течение дня.
Современная ортодонтия — это не просто способ выровнять зубы, а полноценный способ восстановить баланс в теле. Правильное положение челюстей улучшает качество сна, избавляет от болей, улучшает дыхание и даже способствует улучшению работы ЖКТ, так как еда начинает правильно пережёвываться.
«Мы привыкли разделять организм на части: зубы — к стоматологу, уши — к ЛОРу, глаза — к офтальмологу. Но в реальности всё связано. Правильный прикус — это не только симметрия лица и красивая улыбка, но и комфортная, здоровая жизнь без боли».
Виктория Радько
Руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic