Шум в ушах и «песок» в глазах: скрытые последствия нарушений прикуса

Ощущение шума или звона в ушах, сухость и дискомфорт в глазах — это симптомы, которые обычно связывают с усталостью, стрессом или офтальмологическими и неврологическими проблемами. Однако не всегда их причина лежит на поверхности. В ряде случаев источником подобных ощущений может быть нарушение прикуса. Об этом сайту «Страсти» рассказала руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Как пояснила специалист, один из ключевых элементов, который страдает при неправильном прикусе, — это височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). Он соединяет нижнюю челюсть с черепом и работает каждый раз, когда мы говорим, жуем или глотаем. При нарушениях прикуса может нарушаться нормальное функционирование сустава.