Шиповник нормализует уровень холестерина и оказывает противораковое действие
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Шиповник может быть одновременно едой, лекарством и косметическим средством, рассказала сайту «Страсти» диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.
Это плод растения семейства розовых, известного под названием шиповник обыкновенный. А еще его называют петушья ягода или дикая роза. Плоды шиповника имеют красный или оранжевый цвет и содержат множество семян, окруженных мякотью. Каждая часть этого плода несет для организма разнообразную пользу.
Так, шиповник является одним из лучших источников витамина C, который необходим для поддержания иммунной системы, здоровья кожи, суставов и сосудов.
Витамины группы В, которые содержит шиповник, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин) и B9 (фолиевая кислота), играют важную роль в обмене веществ.
Например, тиамин поддерживает углеводный обмен, что очень важно для людей, которые следят за уровнем глюкозы в крови, нормализует уровень холестерина, участвует в образовании клеток крови, которые переносят кислород по всему организму.
Рибофлавин необходим для полноценной работы щитовидной железы, принимает участи в метаболизме лекарственных веществ, а еще его применяют в качестве пищевого красителя I 101 в пищевой промышленности для придания продуктам желтого или оранжевого цвета. Он также может использоваться в качестве добавки в различных продуктах, таких как соки, молочные продукты, завтраки, кондитерские изделия и другие.
Ниацин входит в состав коферментов, необходим для тканевого дыхания, расширяет капилляры, снижает количество плохого холестерина.
Пантотеновая кислота участвует в синтезе кофермента А, который необходим для адекватного производства гормонов надпочечников, участвует в процессе образования нейромедиаторов, тем самым способствую передаче нервного импульса между клетками, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, стимулируя его работу.
Пиридоксин принимает активное участие в белковом обмене, оказывает активное влияние на нервную систему, улучшая метаболизм в ткани мозга, оказывает влияние на выработку нейромедиаторов, контролирует настроение, положительно влияет на память.
Фолиевая кислота принимает участие в расщеплении гомоцистеина, который повреждает сосуды и стимулирует образование бляшек. Это лишь некоторые функции водорастворимых витаминов группы В, которые содержит маленькая ягодка шиповник.
Но это еще не все. Шиповник содержит витамин К, который необходим для здоровья костей, свертываемости крови, он оказывает противораковое действие, принимает участие в метаболизме глюкозы и инсулина.
«Знаете какой элемент шиповника придает ему уникальный цвет? Каротиноиды. Это специфические пигменты, которые дают розово-красный и оранжевый цвет, такие как бета-каротин, лютеин и ликопин. Каротиноиды являются мощными антиоксидантами и могут помочь защитить клетки от повреждений свободными радикалами, принимают участи в синтезе витамина А, тем самым поддерживают красоту и здоровья кожи и волос».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Конечно кроме витаминов шиповник богат минералами, такими как калий, кальций, магний и железо, которые необходимы для здоровья организма.
Микроэлементы – это минорные вещества, которые не несут энергетической ценности организму, но являются катализаторами огромного количества биохимических реакций в организме.
Например, в шиповнике содержится очень много калия (252.1-426 мг на 100 грамм продукта). Калий необходим для регуляции полноценной работы сердечной мышцы, снижает риски развития патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, регулирует водный баланс, благодаря этому его по праву можно назвать лимфодренажным продуктом. Многие пациенты с удовольствием используют шиповник в терапии отеков.
Все эти разнообразные питательные вещества делают шиповник ценным продуктом для поддержания здорового образа жизни.
«Однако, как и у любого другого продукта, у него есть и «темная» сторона. Я говорю про его возможное отрицательное воздействие на наш организм. Аллергические реакции: У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на шиповник, проявляющаяся в виде зуда, кожной сыпи, отека или даже анафилактического шока. Возможное воздействие на желудок: Шиповник может быть трудноперевариваемым для некоторых людей из-за высокого содержания волокон и кислот, что может вызвать дискомфорт в желудке или усугубить симптомы пищеварительных нарушений».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Взаимодействие с медикаментами
Шиповник может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, содержащими также витамин С, что чревато передозировкой этого витамина. А также, людям, принимающим постоянно какие-либо лекарства, например, влияющих на реологию крови или артериальное давление, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением шиповника.