Шиповник нормализует уровень холестерина и оказывает противораковое действие

Шиповник может быть одновременно едой, лекарством и косметическим средством, рассказала сайту «Страсти» диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.

Это плод растения семейства розовых, известного под названием шиповник обыкновенный. А еще его называют петушья ягода или дикая роза. Плоды шиповника имеют красный или оранжевый цвет и содержат множество семян, окруженных мякотью. Каждая часть этого плода несет для организма разнообразную пользу.

Так, шиповник является одним из лучших источников витамина C, который необходим для поддержания иммунной системы, здоровья кожи, суставов и сосудов.

Витамины группы В, которые содержит шиповник, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин) и B9 (фолиевая кислота), играют важную роль в обмене веществ.

Например, тиамин поддерживает углеводный обмен, что очень важно для людей, которые следят за уровнем глюкозы в крови, нормализует уровень холестерина, участвует в образовании клеток крови, которые переносят кислород по всему организму.

Рибофлавин необходим для полноценной работы щитовидной железы, принимает участи в метаболизме лекарственных веществ, а еще его применяют в качестве пищевого красителя I 101 в пищевой промышленности для придания продуктам желтого или оранжевого цвета. Он также может использоваться в качестве добавки в различных продуктах, таких как соки, молочные продукты, завтраки, кондитерские изделия и другие.

Ниацин входит в состав коферментов, необходим для тканевого дыхания, расширяет капилляры, снижает количество плохого холестерина.

Пантотеновая кислота участвует в синтезе кофермента А, который необходим для адекватного производства гормонов надпочечников, участвует в процессе образования нейромедиаторов, тем самым способствую передаче нервного импульса между клетками, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, стимулируя его работу.

Пиридоксин принимает активное участие в белковом обмене, оказывает активное влияние на нервную систему, улучшая метаболизм в ткани мозга, оказывает влияние на выработку нейромедиаторов, контролирует настроение, положительно влияет на память.

Фолиевая кислота принимает участие в расщеплении гомоцистеина, который повреждает сосуды и стимулирует образование бляшек. Это лишь некоторые функции водорастворимых витаминов группы В, которые содержит маленькая ягодка шиповник.

Но это еще не все. Шиповник содержит витамин К, который необходим для здоровья костей, свертываемости крови, он оказывает противораковое действие, принимает участие в метаболизме глюкозы и инсулина.