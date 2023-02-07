Шесть поводов задуматься: почему пластическую операцию лучше проводить зимой

2 ― Проще попасть к нужному специалисту

Из первой причины следует вторая: чем ближе весенне-летние даты, тем более востребованными становятся услуги хирургов. При этом подготовка к операции занимает много времени, ведь нужно заранее пройти обследования и сдать анализы. Кроме того, некоторые виды пластики весьма трудоемкие и времязатратные. А, значит, попасть на такую операцию будет непросто. Например, при липоскульптуре тела мы выделяем весь день только для одного пациента.

3 ― Легче взять отпуск для операции

Во многих сферах зима ― низкий сезон, когда нет рабочего ажиотажа. То есть можно спокойно уйти в отпуск и сделать операцию. Летом, когда сотрудники массово отправляются отдыхать, согласовать длительный отдых куда сложнее. В то время как некоторые операции требуют не меньше недели постельного режима.

4 ― Можно скрыть пластику от окружающих

Объемные свитера и пуховики в зимний период помогут легко завуалировать факт операции от коллег и знакомых. А еще при ношении компрессионного бельярекомендуется именно свободная одежда.

5 ― Реабилитация проходит быстрее

После операции рекомендуется избегать прямого воздействия УФ-лучей на кожу. Кроме того, в теплое время года отечность сохраняется дольше, а из-за потоотделения в зоне швов могут возникать раздражения. Поэтому зимой дискомфорт при реабилитации меньше, чем летом.

6 ― Психоэмоциональная гармония

Зимний холод, дефицит солнечного света и невзрачные пейзажи за окном часто угнетающе действуют на психику. Многие чувствуют себя грустными и даже подавленными. Занимаясь внешностью, человек смещает фокус внимания на себя, предвкушая позитивные перемены, и у него не остается времени на депрессивность. Таким образом, пластическая операция зимой — это еще и инвестиция в свое душевное равновесие.