Шесть поводов задуматься: почему пластическую операцию лучше проводить зимой
Фото: Freepik
Какая сезонность у спроса на пластическую хирургию и почему рекомендуется планировать операцию именно на зимний период, рассказал passion.ru ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф.
1 ― Есть запас времени перед летом
Так сложилось, что об изменениях во внешности многие задумываются преимущественно весной. Заканчивается зима, хочется новизны и грядет сезон купальников, который хочется встретить во всеоружии. Но чтобы вступить в сезон летних отпусков с фигурой мечты, действовать нужно уже зимой, ведь срок восстановления после пластики может составлять до 3-6 месяцев. Например, полная реабилитация после увеличения груди занимает полгода и предполагает ношение компрессионного белья в течение 1,5-2 месяцев.
Амжад Аль-Юсеф ― ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC
Фото: Роман Полянчев
2 ― Проще попасть к нужному специалисту
Из первой причины следует вторая: чем ближе весенне-летние даты, тем более востребованными становятся услуги хирургов. При этом подготовка к операции занимает много времени, ведь нужно заранее пройти обследования и сдать анализы. Кроме того, некоторые виды пластики весьма трудоемкие и времязатратные. А, значит, попасть на такую операцию будет непросто. Например, при липоскульптуре тела мы выделяем весь день только для одного пациента.
3 ― Легче взять отпуск для операции
Во многих сферах зима ― низкий сезон, когда нет рабочего ажиотажа. То есть можно спокойно уйти в отпуск и сделать операцию. Летом, когда сотрудники массово отправляются отдыхать, согласовать длительный отдых куда сложнее. В то время как некоторые операции требуют не меньше недели постельного режима.
4 ― Можно скрыть пластику от окружающих
Объемные свитера и пуховики в зимний период помогут легко завуалировать факт операции от коллег и знакомых. А еще при ношении компрессионного бельярекомендуется именно свободная одежда.
5 ― Реабилитация проходит быстрее
После операции рекомендуется избегать прямого воздействия УФ-лучей на кожу. Кроме того, в теплое время года отечность сохраняется дольше, а из-за потоотделения в зоне швов могут возникать раздражения. Поэтому зимой дискомфорт при реабилитации меньше, чем летом.
6 ― Психоэмоциональная гармония
Зимний холод, дефицит солнечного света и невзрачные пейзажи за окном часто угнетающе действуют на психику. Многие чувствуют себя грустными и даже подавленными. Занимаясь внешностью, человек смещает фокус внимания на себя, предвкушая позитивные перемены, и у него не остается времени на депрессивность. Таким образом, пластическая операция зимой — это еще и инвестиция в свое душевное равновесие.