Шеф Ивлев похвалил хот-доги Гарика Харламова и раскритиковал Бузову и Крида

Известный шеф-повар Константин Ивлев заявил, что рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, выбился в лидеры среди звезд, открывающих свои рестораны. Кроме того, он положительно оценил заведение резидента Comedy Club Гарика Харламова.

«Могу сказать о том, что в лидеры выбился Вася Вакуленко, он же рэпер Баста, со своим проектом. Я думаю, что он будет успешным. Знаю, что неплохо сейчас работает Гарик Харламов со своими хот-догами», - сказал Константин в интервью сайту «Страсти».

Кроме того, шеф похвалил лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова, открывшего по всей стране сеть одноименных баров. Он назвал проект хорошим и крепким, где все правильно скомбинировано и есть профессиональная управляющая компания.

«Что касается второго бизнеса, я сейчас не помню название, но они там пирожные продают. Тоже правильно, почему нет!? Сладкое – это всегда что-то такое теплое, домашнее, а семья Сереги Жукова олицетворяет настоящие традиции. Хочется купить и съесть, даже если нельзя», - отметил Константин.

В целом же, по словам шефа, герои «голубых экранов» не всегда успешны в ресторанном бизнесе, потому что нанимают управляющие компании или знакомых, которые пользуются доверием и непониманием со стороны инвестора-звезды.

«Если посмотреть проекты Ольги Бузовой, Black Star, Егора Крида и многих других - они хайпуют. И это правильно и свойственно шоу-бизнесу. Открыли, за полгода состригли денег, собрали и хватит», - пояснил Ивлев.

Полное интервью Константина Ивлева о личной жизни, карьере и драках читайте здесь.