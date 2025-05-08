Шашлык на майские: как приготовить мясо без риска для здоровья

Майские праздники — идеальное время для вылазки на природу и ароматного мяса на углях. Чтобы пикник оставил только приятные воспоминания, важно учесть несколько нюансов. Сколько можно съесть без дискомфорта? Как избежать отравления? На эти и другие вопросы порталу «Страсти» ответил врач-терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора Сергей Исковских

Безопасная порция: сколько можно есть шашлыков в граммах?

Врач рекомендует съедать не больше 200–300 граммов. Превышение этой нормы перегружает пищеварительную систему, особенно при употреблении жирных сортов. Тщательное пережевывание снизит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Нюансы выбора мяса: