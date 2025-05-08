Шашлык на майские: как приготовить мясо без риска для здоровья
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Майские праздники — идеальное время для вылазки на природу и ароматного мяса на углях. Чтобы пикник оставил только приятные воспоминания, важно учесть несколько нюансов. Сколько можно съесть без дискомфорта? Как избежать отравления? На эти и другие вопросы порталу «Страсти» ответил врач-терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора Сергей Исковских
Безопасная порция: сколько можно есть шашлыков в граммах?
Врач рекомендует съедать не больше 200–300 граммов. Превышение этой нормы перегружает пищеварительную систему, особенно при употреблении жирных сортов. Тщательное пережевывание снизит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Нюансы выбора мяса:
- Баранина/говядина — до 200 г (высокое содержание тугоплавких жиров).
- Птица (курица, индейка) — до 300 г (легче усваивается).
- Свинина — не более 150–200 г из-за калорийности.
Детям и людям старше 60 лет стоит ограничиться 100–150 г. При хронических заболеваниях желудка или поджелудочной предпочтительна индейка — ее белок менее агрессивен для слизистых.
Сергей Исковских
Терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора
Чем опасен недоготовленный шашлык?
- Паразитарные инфекции (трихинеллёз, токсоплазмоз).
- Бактериальное заражение (сальмонеллёз, кампилобактериоз).
- Острая интоксикация (рвота, диарея, обезвоживание).
При первых симптомах отравления примите энтеросорбент, например, активированный уголь и другие и соблюдайте питьевой режим. Если состояние ухудшается — срочно обращайтесь за медицинской помощью.
Сергей Исковских
Терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора
Врач обозначил пять главных правил здорового шашлыка:
- Выбор сырья — охлажденное мясо с минимальным количеством жировых прослоек.
- Маринад — используйте ферментированные продукты (кефир, сыворотка) для размягчения волокон, а также кислые среды (гранатовый сок, яблочный уксус) для обеззараживания.
- Термообработка — готовность определяйте термометром (+72°C в толще).
- Гарнир — свежие овощи (редис, огурцы) и зелень ускоряют метаболизм жиров.
- Альтернативы — рыба (лосось, форель) или тофу для разнообразия.
По словам эксперта, для нейтрализации канцерогенов после жарки стоит добавить в меню брокколи или белокочанную капусту — их сульфорафан обладает детокс-эффектом. Пациентам с желче-каменной болезнью или панкреатитом рекомендовано заменить традиционный шашлык на запеченные кабачки или шампиньоны — это снизит риск обострений.