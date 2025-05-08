ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 08 мая 2025, 03:00
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Шашлык на майские: как приготовить мясо без риска для здоровья

Врач Исковских назвал 300 граммов шашлыка безопасной для здоровья порцией.
Шашлык на майские: как приготовить мясо без риска для здоровья

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Майские праздники — идеальное время для вылазки на природу и ароматного мяса на углях. Чтобы пикник оставил только приятные воспоминания, важно учесть несколько нюансов. Сколько можно съесть без дискомфорта? Как избежать отравления? На эти и другие вопросы порталу «Страсти» ответил врач-терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора Сергей Исковских

Безопасная порция: сколько можно есть шашлыков в граммах?

Врач рекомендует съедать не больше 200–300 граммов. Превышение этой нормы перегружает пищеварительную систему, особенно при употреблении жирных сортов. Тщательное пережевывание снизит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Нюансы выбора мяса:

  • Баранина/говядина — до 200 г (высокое содержание тугоплавких жиров).
  • Птица (курица, индейка) — до 300 г (легче усваивается).
  • Свинина — не более 150–200 г из-за калорийности.

Детям и людям старше 60 лет стоит ограничиться 100–150 г. При хронических заболеваниях желудка или поджелудочной предпочтительна индейка — ее белок менее агрессивен для слизистых.

Сергей Исковских

Терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора

Чем опасен недоготовленный шашлык?

  • Паразитарные инфекции (трихинеллёз, токсоплазмоз).
  • Бактериальное заражение (сальмонеллёз, кампилобактериоз).
  • Острая интоксикация (рвота, диарея, обезвоживание).

При первых симптомах отравления примите энтеросорбент, например, активированный уголь и другие и соблюдайте питьевой режим. Если состояние ухудшается — срочно обращайтесь за медицинской помощью.

Сергей Исковских

Терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора

Врач обозначил пять главных правил здорового шашлыка:

  1. Выбор сырья — охлажденное мясо с минимальным количеством жировых прослоек.
  2. Маринад — используйте ферментированные продукты (кефир, сыворотка) для размягчения волокон, а также кислые среды (гранатовый сок, яблочный уксус) для обеззараживания.
  3. Термообработка — готовность определяйте термометром (+72°C в толще).
  4. Гарнир — свежие овощи (редис, огурцы) и зелень ускоряют метаболизм жиров.
  5. Альтернативы — рыба (лосось, форель) или тофу для разнообразия.

По словам эксперта, для нейтрализации канцерогенов после жарки стоит добавить в меню брокколи или белокочанную капусту — их сульфорафан обладает детокс-эффектом. Пациентам с желче-каменной болезнью или панкреатитом рекомендовано заменить традиционный шашлык на запеченные кабачки или шампиньоны — это снизит риск обострений.