«Шансы уменьшаются»: Сергей Жорин прокомментировал апелляцию старших детей Градского
Адвокат Сергей Жорин оценил шансы старших детей Градского отсудить наследство.
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Адвокат Сергей Жорин оценил шансы старших детей Градского отсудить наследство, об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».
20 ноября дети Александра Градского Даниил и Мария подали апелляцию на решение суда. Несколько месяцев назад суд отказал им и их матери Ольге Градской в удовлетворении исковых требований. Они остались недовольны долей наследства, которая им досталась.
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что в подобных спорах шансы у потенциальных наследников все же есть.
«Шанс есть всегда. В любом случае, от апелляции хуже не будет. Но с каждой последующей инстанцией шансы существенно уменьшаются», — рассказал он.
По словам Жорина, суды крайне неохотно занимаются решением сложных и запутанных исков о разделе имущества. Звездный адвокат рассказал, что зачастую суды идут по пути наименьшего сопротивления.
«Чтобы удовлетворить иск о выделении доли, нужно сначала восстановить пропущенные сроки давности, суд должен это обосновать. Дальше необходимо определить объем совместно нажитого имущества в браке. А что, если этого имущества уже нет? Чтобы удовлетворить эти требования, судье пришлось бы проделать очень много работы. Поэтому шанс есть всегда, но, я предполагаю, что он не очень большой», — объяснил он.
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