«‎Шансы уменьшаются»: Сергей Жорин прокомментировал апелляцию старших детей Градского

Адвокат Сергей Жорин оценил шансы старших детей Градского отсудить наследство, об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии порталу «‎Страсти»‎.

20 ноября дети Александра Градского Даниил и Мария подали апелляцию на решение суда. Несколько месяцев назад суд отказал им и их матери Ольге Градской в удовлетворении исковых требований. Они остались недовольны долей наследства, которая им досталась.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что в подобных спорах шансы у потенциальных наследников все же есть.

«‎Шанс есть всегда. В любом случае, от апелляции хуже не будет. Но с каждой последующей инстанцией шансы существенно уменьшаются»‎, — рассказал он.

По словам Жорина, суды крайне неохотно занимаются решением сложных и запутанных исков о разделе имущества. Звездный адвокат рассказал, что зачастую суды идут по пути наименьшего сопротивления.

«‎Чтобы удовлетворить иск о выделении доли, нужно сначала восстановить пропущенные сроки давности, суд должен это обосновать. Дальше необходимо определить объем совместно нажитого имущества в браке. А что, если этого имущества уже нет? Чтобы удовлетворить эти требования, судье пришлось бы проделать очень много работы. Поэтому шанс есть всегда, но, я предполагаю, что он не очень большой»‎, — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что старший сын Градского оказался шокирован содержимым дневника Марины Коташенко.