«Шальная императрица есть в каждой девушке»: актриса Ангелина Стречина рассказала о забавных поступках

Актриса Ангелина Стречина поделилась мнением, что «шальная императрица» есть в каждой девушке. Также знаменитость рассказала, какие забавные поступки совершает.

Актриса представляла фильм «Шальная императрица» на XXVI Санкт-Петербургском международном Контент Форуме. С ней общался корреспондент сайта «Страсти».

Он узнал, шальная императрица – это про конкретный тип женщины или такой есть в каждой.

«Я думаю, что шальная императрица есть в душе каждой девушки, потому что это про свободу, про то, когда ты делаешь, как хочешь, и тебе хорошо. Это все про добро, положительные эмоции. Наш фильм о том, что в каждой девушке есть императрица, надо просто полюбить себя, порадоваться себе. В картине представлены разные типажи девушек: одна бизнесвумен, другая потеряла себя, третья мама. Но мы все девушки, мы все достойны любви и красоты. И пробудить императрицу в себе можно», — размышляла Стречина.

Актриса рассказала, что в детстве была сложным и неугомонным ребенком.

«Дома иногда появляется мысль спрятаться от мужа, он приходит и никого нет, а через час я выхожу», — отметила Стречина.