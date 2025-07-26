Сестра убитой на Кубани девушки с ребенком заявила о попытке семьи обвиняемого сфальсифицировать доказательства

Житель Адыгеи, обвиняемый в убийстве девушки и их общего ребенка, может отделаться легким сроком или вообще выйти на свободу. Об этом сайту «Страсти» рассказала Виктория, сестра погибшей.

Расправа над семьей и уголовное дело

Двойное убийство произошло еще в январе 2024 года в Краснодарском крае. Как установило следствие, фигурант уголовного дела отправился в гости к девушке по имени Надежда, с которой его связывали отношения и общий ребенок — 2-летняя девочка. Во время общения между хозяйкой и гостем произошел конфликт. Молодой человек сначала лишил жертву сознания ударом кулака, а после задушил ее. Затем он аналогичным образом расправился с родным ребенком. Тело его матери он поджег вместе с квартирой, а труп дочери вывез в поселок неподалеку, чтобы укрыть его там.

После всего этого парень был задержан. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела по факту случившегося завершено, и в суде проходят заседания, на которых решается судьба обвиняемого.

Близкие погибшей бьют тревогу, а обвиняемый смеется в суде

В настоящий момент семья и защитники обвиняемого инициировали проведение дополнительной экспертизы, которая должна оценить психическое состояние фигуранта дела. Об этом рассказала сестра погибшей. При этом, по словам Виктории, результаты первичного обследования показали, что пациент абсолютно вменяем. Кроме того, на последнем заседании мать подсудимого, которая является главврачом, неожиданно сообщила о наличии у ее сына опухоли, рассказала родственница убитой. Семье погибшей такие маневры показались странными и, вероятно, неслучайно. Виктория предположила, что в данном случае речь может идти о фальсификации доказательств.

«На заседаниях он ведет себя достаточно странно, как будто он поверил в собственную невиновность. Он улыбается, он смеется. Когда приходят его родители, то они мило беседуют, стоят. Это очень тяжело морально наблюдать, когда вы не смогли проститься с девочками, а у них все хорошо. Вот поэтому сейчас мы хотим придать это максимальной огласке», — заявила Виктория.

Вытащить из тюрьмы любой ценой

Опасения близких Надежды подтвердил криминалист Михаил Игнатов. В беседе он объяснил, почему родные предполагаемого убийцы совершают подобные действия. Заявление об опухоли у обвиняемого нужно для того, чтобы повторная экспертиза признала его невменяемым в момент совершения преступления.