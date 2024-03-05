Сергей Гилев объяснил секрет успеха «13 Клинической»

Российский актер Сергей Гилев высказался о феномене сериала «13 Клиническая». Эксклюзивный комментарий артист дал корреспонденту сайта «Страсти».

В настоящий момент в Москве проходят съемки «13 Клинической. Начало» — приквела проекта, действия которого развернутся в 1976 году, за полвека до истории, рассказанной в первом сезоне. Новой главе шоу предстоит раскрыть тайну того, как обычный научно-исследовательский институт стал самой загадочной больницей страны. Известно, что режиссером-постановщиком приквела выступит Илья Ермолов, а одного из главных героев сыграет Сергей Гилев.

Наш корреспондент поинтересовался у Сергея, с чем, по его мнению, связан неподдельный зрительский интерес к проекту.

«Был очень хороший первый сезон, да и сам материал был необычным. Всё было очень хорошо снято. К привычной для российского зрителя больнице добавили некую странность и мистику, это тоже способствовало успеху», — заявил актер.

Гилев также связал успех сериала с саундтреком, который создал кинокомпозитор Игорь Вдовин, ранее сочинивший музыку для таких проектов, как «Сердце Пармы», «Нулевой пациент» и «Черная весна».

«Там (в первом сезоне „13 Клинической“) был выдающийся саундтрек. Очень многие, как оказалось, при просмотре сериалов недооценивают саундтреки. Я посмотрел несколько русских сериалов за последнее время, и не во всех проектах обращают внимание на то, что саундтрек должен быть запоминающимся. А в „13 Клинической“ он был максимально запоминающимся, он задает правильное настроение», — признался Сергей.

Помимо этого, артист добавил, что главным отличием его роли в приквеле «13 Клинической» от других киноролей служит наличие большого количества реплик.

«В этом сериале я говорю так много слов, как не говорил за все свои фильмы до этого. Это главное отличие. Тебе нужно много чего сказать, но сделать это необходимо слаженно, с этим не каждый справится», — заключил Гилев.

Все серии приквела покажут в онлайн-кинотеатре «Иви».