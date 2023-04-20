Семейный психолог Василькова: 8 женских качеств, которые отталкивают мужчин

Существует множество качеств, которые могут отталкивать мужчин. При этом необходимо понимать, что каждый представитель сильной половины человечества имеет свои собственные предпочтения и взгляды на женщин. Практикующий семейный психолог Таня Василькова, общаясь на консультациях со своими клиентами-мужчинами, провела большую аналитическую работу, чтобы понять, какие именно качества им больше всего не нравятся в их «половинках». Результатами своих наблюдений она поделилась с нами.

Большую часть мужчин отталкивает, когда женщина не умеет слушать и не проявляет интерес к их мнению и чувствам. Например, задает вопрос и не слушает ответ. «Зачем спрашивала?!» - недоумевает он.

Реактивная, отвечает мгновенно, независимо от того, есть у неё по этому вопросу знания и компетенции или нет. У такой женщины всегда и на всё есть свое мнение, решает мужчина: «Лишь бы сказать!».

Многим женщинам свойственно ждать, пока мужчина догадается о том, что они хотят, о чем мечтают. Говорить при этом о своих желаниях полу-намеками или вообще молчать, подавая сигналы глазами или с помощью каких-то других действий. Мужчина понимает, что любимая что-то хочет от него, но не говорит напрямую. «Хочет, чтобы я сам догадался, - думает мужчина. - Я же не ясновидящий!».

Еще одна раздражающая мужчин черта – любовь к спорам. Женщина не допускает, что то, что ей говорят, правда и начинает спорить. Возможно, она просто любит побеждать. «Ее слово должно быть последним», - такое впечатление создается у мужчины.

Неуверенная в себе женщина может сомневаться в любви своего партнера. По этой причине им могут быть нужны постоянные подтверждения наличия чувств у своей половинки. Она требует, чтобы ей говорили: «Я тебя люблю». «Зачем говорить, - недоумевает мужчина. - Что не понятно: я же домой возвращаюсь к ней».

Не нравится мужчинам и чрезмерная болтливость дамы. Говорит без умолку, как радио. «Ни выключить ее, ни потише сделать», - думает мужчина.

Не лучшая черта женщины – надменность. Когда кто-то смотрит на вас сверху вниз, это действительно неприятно. В этом случае мужчина признается, что чувствует себя тараканом. «К такой даже подходить не буду», - решает он.