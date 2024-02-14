Семь главных факторов, без которых невозможно добиться поставленных целей

Коучи и наставники, звезды шоу-бизнеса и даже эзотерики — все учат, как добиться поставленных целей. В ход идут списки желаний, медитации и обращения к Вселенной. Но почему-то у большинства людей, которые планомерно перепробовали все эти способы, мало что сбывается. О том, что идет не так, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала эксперт-практик ВЭД, преподаватель школы Сколково Анна Фомичева.

Неважно, что за цель вы себе поставили — организовать свадьбу мечты, заработать миллион, создать новый обучающий курс или отправиться в отпуск — одним списком и медитацией обойтись будет сложно. Учтите эти семь моментов, которые помогут сдвинуть дело с мертвой точки.

Первое: декомпозиция и оцифровка целей

То есть вы дробите цель на несколько более мелких задач, а затем расписываете, сколько на каждый этап понадобится средств, времени, ресурсов и усилий. Самый простой пример: вы решили похудеть за полгода на 10 килограммов. Эта цель включает в себя поиск грамотного тренера, нутрициолога, сдачу анализов и правильный план питания. Все это стоит денег и времени на занятия, походы в клиники, готовку.