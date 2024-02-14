Семь главных факторов, без которых невозможно добиться поставленных целей
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Коучи и наставники, звезды шоу-бизнеса и даже эзотерики — все учат, как добиться поставленных целей. В ход идут списки желаний, медитации и обращения к Вселенной. Но почему-то у большинства людей, которые планомерно перепробовали все эти способы, мало что сбывается. О том, что идет не так, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала эксперт-практик ВЭД, преподаватель школы Сколково Анна Фомичева.
Неважно, что за цель вы себе поставили — организовать свадьбу мечты, заработать миллион, создать новый обучающий курс или отправиться в отпуск — одним списком и медитацией обойтись будет сложно. Учтите эти семь моментов, которые помогут сдвинуть дело с мертвой точки.
Первое: декомпозиция и оцифровка целей
То есть вы дробите цель на несколько более мелких задач, а затем расписываете, сколько на каждый этап понадобится средств, времени, ресурсов и усилий. Самый простой пример: вы решили похудеть за полгода на 10 килограммов. Эта цель включает в себя поиск грамотного тренера, нутрициолога, сдачу анализов и правильный план питания. Все это стоит денег и времени на занятия, походы в клиники, готовку.
Пока не разложишь цель на мелкие составляющие и не опишешь все затраты, сложно ее реализовать.
Второе: цели должны быть достижимыми
Мечтать о великом — прекрасно, но после оцифровки цели стоит подумать, а хватит ли у вас ресурсов на ее реализацию? Допустим, вы хотите прочитать 100 книг в год, но ежедневно у вас на это занятие есть всего час. Итого: 30 дней — это 30 часов, чего хватит на вдумчивое прочтение максимум одной книги. Как результат — вы прочтете всего 12 книг в год, а не сотню.
«Это же касается и бизнес-планов. Вы можете мечтать о миллиардной прибыли, но задумайтесь, чего она потребует от вас. Чтобы получить такую сумму от бизнеса, сколько вам придется вложить, каких инвесторов найти и как масштабировать производство?»
Анна Фомичева
Предприниматель, эксперт-практик ВЭД, преподаватель школы Сколково
Третье: долгосрочные цели
И пусть говорят, что в наше нестабильное время надо жить одним днем. Это не так. Стройте планы сразу на длительный срок — три месяца, полгода, год и так далее. А также расписывайте свой день так, чтобы каждый шаг вел к намеченной цели. Именно долгосрочные планы не дают сбиться с пути при возникновении ситуаций, которые от вас не зависят.
Четвертое: устраивайте ревизию планов и целей
Каждые три месяца пересматривайте список целей, смотрите, что можно поставить на паузу, а что отложить из-за неактуальности. Оставляйте заоблачные задачи в отдельном списке, и возвращайтесь к ним, когда будут. Но не бойтесь, если далеко не все реализуется сразу. Сбылось 70−80% - уже прекрасный результат.
Пятое: отделяйте чужие цели
Иногда человек просто не понимает своих истинных желаний и намерений, а потому выбранная цель остаётся далекой. А все от того, что она чужая, не будоражащая душу. Так что чаще задавайте себе вопросы: «А я, действительно, хочу купить винтажную шубу/отучиться на юриста/выйти замуж за этого мужчину?»
Возможно, цель, к которой вы так стремились — на самом деле лишь влияние окружения.
Шестое: ведите трезвый расчет
Никогда не ставьте цели и не принимайте решения на эмоциях. Всегда подключайте к процессу и холодный разум, который поможет просчитать все риски и понять, где вы бьетесь за чужую мечту.
Седьмое: приучите себя к дисциплине
Достижение цели напрямую зависит от того, насколько вы дисциплинированы. Да, где-то придется преодолеть себя, отказаться от старых установок и режима дня, но не ломайте себя резко и сразу. Во всем важна постепенность и умеренность. Если вы решили вставать в шесть утра, есть только полезную пищу и много работать, то быстро сорветесь. Вводите полезные привычки постепенно — по одной в месяц.
«Также достичь целей мешают страхи и негативные установки, которые, как правило, родом из детства. Одни страдают от синдрома самозванца, потому что их обвиняли в „криворукости“ и „бесталанности“. Другие словно заряжаются негативом извне, читая новости и глядя на то, что творится вокруг. Третьи просто исповедуют принцип: „Хочешь сделать хорошо — делай сам“. А потому тащат все заботы на себе».
Анна Фомичева
Предприниматель, эксперт-практик ВЭД, преподаватель школы Сколково
Важно работать с негативными установками. Ищите то, что подойдет именно вам: медитации, тренинги личностного роста, биохакинг, возможно, работу с психотерапевтом. Помните, если вы позволяете негативу проникнуть в свой мир или транслируете его на окружающих, то вы только подпитываете злость, зависть, агрессию, презрение, высокомерие. Чем больше положительных эмоций – тем ближе цель.