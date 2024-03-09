Сексолог Светлана Фаст: женщины могут получать удовольствие от секса, не испытывая оргазм

Сексуальная жизнь каждого человека уникальна и индивидуальна. Люди в основном стремятся к тому, чтобы секс был приятным и удовлетворяющим. Однако не всегда ожидания совпадают с реальностью. Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются женщины — отсутствие оргазма во время интимной близости. Психолог-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Светлана Фаст объяснила сайту «Страсти», нормально ли это, когда половой акт не сопровождается ярким завершением.

Как пояснила сексолог, оргазм — это физиологический процесс, который сопровождает сексуальное возбуждение и часто является пиковой точкой сексуальной активности. Он приносит удовольствие и чувство экстаза и может быть как поверхностным, так и глубоким. Для многих людей оргазм является важной частью сексуальной жизни. Однако довольно много женщин не испытывают оргазма во время секса, но получают удовольствие от процесса.