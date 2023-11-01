Сексолог Чалая рассказала, чем опасно воздержание и полный отказ от секса
Сексолог Чалая: воздержание и отказ от секса приводят к эректильной дисфункции.
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Секс – это естественная физиологическая потребность человека, и вопрос воздержания от него носит довольно деликатный характер. Портал «Страсти» обратился к сексологу и семейному психологу Анастасии Чалой и узнал, чем опасен полный отказ от интимной близости.
Как отметила эксперт, многое зависит от самого человека, его природных особенностей, половой конституции, темперамента, здоровья, духовного развития. Воздержание бывает необходимо по медицинским показаниям или связано с вопросами вероисповедания, но это обычно носит временный характер.
В некоторых случаях полезны короткие периоды воздержания для пар, которые хотят ребенка. В последнее время много говорят о воздержании для развития духовности, и тогда это становиться выбором человека.
Анастасия Чалая
Сексолог и семейный психолог
По мнению сексолога Анастасии Чалой, сексуальное воздержание скорее негативно влияет на психологическое и физическое здоровье. В организме человека все продумано до мелочей, например, у мужчин, как начинается сперматогенез в подростковом возрасте, так он и продолжается на протяжении всей жизни. Но если он воздерживается, то со временем организм начнет тормозить эту функцию по механизмам обратной связи за ненадобностью.
Длительное половое воздержание приводит к снижению уровня тестостерона, полового влечения, эректильной дисфункции. Закономерность простая: чем чаще секс, тем выше уровень тестостерона, чем реже секс, тем ниже тестостерон.
Анастасия Чалая
Сексолог и семейный психолог
У женщин при отказе от секса могут усилиться симптомы ПМС, происходить нарушения менструального цикла. Чаще страдает психологический фон, ведь у удовлетворенной женщины горят глаза, повышается настроение.
Воздержание зачастую приводит к сниженному либидо, у некоторых людей это сказывается на частоте психологических срывов, агрессии или депрессии, негативно влияет на настроение человека и работоспособность, вызывает чувство постоянной неудовлетворенности.
Психолог отметила, что, если отказаться от половой близости, то это сильно может сказаться на самооценке человека, могут развиться комплексы и ощущение собственной непривлекательности.
Есть такой популярный стереотип о том, что воздержание увеличивает духовную силу в человеке. Возможно, в этом есть доля истины. Но у сексологов другое мнение. Сексуальные отношения в благости приближают к божественному началу в человеке. А воздержание плохо сказывается на отношениях между партнерами, и если воздерживается один из партнеров, то у второго может возникнуть желание удовлетворить свои потребности на стороне, что может привести к изменам.
Анастасия Чалая
Сексолог и семейный психолог