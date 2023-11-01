Сексолог Чалая рассказала, чем опасно воздержание и полный отказ от секса

Секс – это естественная физиологическая потребность человека, и вопрос воздержания от него носит довольно деликатный характер. Портал «Страсти» обратился к сексологу и семейному психологу Анастасии Чалой и узнал, чем опасен полный отказ от интимной близости.

Как отметила эксперт, многое зависит от самого человека, его природных особенностей, половой конституции, темперамента, здоровья, духовного развития. Воздержание бывает необходимо по медицинским показаниям или связано с вопросами вероисповедания, но это обычно носит временный характер.