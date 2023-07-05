Секс раз в год: как живут пары, у которых нет половой близости, и почему это не проблема

Человеческая жизнь стала бы проще, если бы наука сказала, сколько раз мы могли бы заниматься сексом. Но правильного ответа нет, так как все это индивидуально. Один, два, три половых акта в неделю? Для каждого это свой выбор, и он кажется идеальным. Портал «Страсти» побеседовал с психологом и автором Телеграм-канала «С нежностью к себе» Ольгой Сычевой и выяснил, как живут пары, у которых близость бывает раз в год, и можно ли считать это проблемой.

В первую очередь эксперт подчеркнула, что недостаток секса далеко не всегда сигнализирует, что с отношениями что-то не так. Хотя для многих секс является достижением высшей степени интимности, возможностью разделить наслаждение на двоих. Есть пары, которые способны отказаться от секса без какого-либо ущерба. Бывают союзы, в которых прекратили заниматься сексом в принципе.