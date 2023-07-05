Секс раз в год: как живут пары, у которых нет половой близости, и почему это не проблема
Психолог Сычева заявила, что редко занимающиеся сексом пары более склонны к изменам.
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Человеческая жизнь стала бы проще, если бы наука сказала, сколько раз мы могли бы заниматься сексом. Но правильного ответа нет, так как все это индивидуально. Один, два, три половых акта в неделю? Для каждого это свой выбор, и он кажется идеальным. Портал «Страсти» побеседовал с психологом и автором Телеграм-канала «С нежностью к себе» Ольгой Сычевой и выяснил, как живут пары, у которых близость бывает раз в год, и можно ли считать это проблемой.
В первую очередь эксперт подчеркнула, что недостаток секса далеко не всегда сигнализирует, что с отношениями что-то не так. Хотя для многих секс является достижением высшей степени интимности, возможностью разделить наслаждение на двоих. Есть пары, которые способны отказаться от секса без какого-либо ущерба. Бывают союзы, в которых прекратили заниматься сексом в принципе.
Такие пары становятся более уязвимы для изменений в физическом, эмоциональном и психологическом состоянии. Может чаще возникать злость, неверность, и в конечном счете это может привести к разрыву отношений.
Ольга Сычева
Психолог и автор Телеграм-канала "С нежностью к себе"
Существует много причин для отказа от секса, одной из них является то, что задеты чувства одного из партнеров. Есть обида и оскорбление, один все время занят и не находит времени для общения. В то же время это может быть связано со здоровьем, культурой и личными предпочтениями.
«Нормально ли, если в паре нет секса? Да, если обоих партнеров устраивает такое положение вещей, если пары не занимаются сексом и обоих партнеров это не тяготит. Сексуальная близость может принимать множество форм и не ограничивается только генитальным контактом», - заявила Ольга Сычева.
Семейный союз и отношения двух людей, которые переживают периоды без секса, - не является чем-то необычным и уж тем более редким. А вот уровень счастья зависит от каждого отдельного случая.
Самое главное необходимо понять, почему интимная жизнь сошла на нет. Люди часто прекращают заниматься сексом по разным причинам. Среди них встречаются усталость, стресс, низкое либидо, потеря уверенности, обида, возраст, менопауза, послеродовая депрессия.
Ольга Сычева
Психолог и автор Телеграм-канала "С нежностью к себе"
Для многих пар отсутствие секса может затруднить сохранение отношений, и, если это тревожит и вызывает потерю близости, ситуацию необходимо прорабатывать. Самое главное - постараться осмыслить сложившуюся ситуацию, ведь иногда временное отсутствие секса не внезапная сложность, а логичное следствие происходящего ранее. Вот семь советов от психолога, как вернуть половой акт в жизнь:
1. Серьезно поговорите
Дайте партнеру время подготовиться и настроиться к разговору, объясните серьезность и решительность поговорить, даже если вам придется преодолевать неловкость. Важно быть максимально искренним, открытым, скрытость и недосказанность - неправильная стратегия для подобных разговоров и разрешения всей ситуации.
2. Перестаньте обвинять себя
Отсутствие секса в паре - это своего рода несогласованный договор, принятый обеими сторонами. Не старайтесь обвинять себя и партнера, не надо искать того, кто виноват, необходимо решать и делать.
3. Найдите корневую причину
Редко бывает внезапная потеря сексуального влечения без какой-то на то особой причины, в основном всегда она есть.
4. Увидьте новые возможности
Возможность пересмотреть отношение к себе и партнеру, проявить заботу, внимание, помощь и поддержку.
5. Проявите терпение
Бывает, что достаточно сменить оральные контрацептивы, которые недостаточно хорошо работают на ваше либидо, или начать ощущать новые эмоции, заняться перераспределением обязанностей в ваших отношениях.
6. Перестаньте волноваться о нестабильности сексуального графика
Мнение о том, что в свободных отношениях секса больше чем в супружеских парах, это ложь. И да, сексуальная активность зависит даже от времени года: повышается летом и понижается зимой. Если у партнеров нет на данный момент секса, это не говорит, что его не будет совсем. Человек не является машиной, и в жизни происходит масса влияющих факторов на близость.