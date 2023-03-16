Секс после 40: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

«После 40 жизнь только начинается». Сколько раз вам приходилось слышать такую фразу? А между тем, это не образная метафора, а проверенный многими факт. По данным исследования, которое провели разработчики приложения Natural Cycles среди 2600 пользовательниц, чаще и регулярнее испытывают оргазм представительницы прекрасного пола из возрастной категории старше 36 лет. Дело в том, что к этому возрасту женщины лучше знают свое тело, понимают, что их возбуждает и доставляет им удовольствие. И главное - они могут сказать об этом мужчине, не боясь его обидеть или показаться странной.

При этом, чтобы секс после 40 лет приносил исключительно положительные эмоции, стоит придерживаться пяти простых правил. О них изданию «Страсти» рассказала сексолог Анастасия Елисеева.

Во время секса обязательно пользуйтесь смазкой. На фоне гормональных изменений у женщин во время близости может появиться сухость и болезненность, чтобы избежать этих не самых приятных ощущений, не забывайте брать с собой в постель лубрикант на водной основе. Экспериментируйте с позами, но не переусердствуйте. С возрастом некоторые позиции в сексе становятся не такими удобными и приятными, как это было раньше. Поэтому поговорите с партнером, попробуйте что-то новое, чтобы понять, как вам нравится больше всего. Не стесняйтесь проблем с эрекцией и решайте их. У мужчин после 40-50 лет может не всегда все получаться в постели. Для поддержания полноценной интимной жизни попробуйте использовать вспомогательные средства (например, помпу) или проконсультируйтесь у специалиста. Долгая прелюдия – залог хорошего секса. Будьте готовы к более долгим ласкам и тщательной стимуляции. Это поможет и вам, и вашему партнеру настроиться на интимную близость и достичь качественного оргазма. Не игнорируйте проблемы со здоровьем и следите за собой. Как никогда актуальной становится забота о своем состоянии: правильное питание, физическая активность, качественный сон. многие проблемы с сексом после 40 связаны не с гормональными изменениями, а с физиологическими. К ним относятся, например, нарушение кровообращения, закупорка сосудов, повышение давления.

При соблюдении всех этих правил можно быть уверенными, что страсть будет в ваших отношениях с партнером еще долгие годы.