Сброс зажимов: три техники самомассажа шеи и челюсти, которые снимают хронический стресс

Все упражнения делайте плавно, без резких рывков, отслеживайте свои болевые ощущения.

Упражнение 1: мягкий ходовой самомассаж задней поверхности шеи и затылка

Поставьте ладонь внутренней стороной горизонтально на заднюю поверхность шеи (примерно на уровне основания черепа) и мягко надавите. Давления должно быть комфортным.

Слегка сдвигайте кожу и поверхностные ткани вправо‑влево, затем вверх‑вниз. После нескольких движений задержитесь в положении с легким нажимом на 8–10 секунд, держа голову и взгляд в нейтральной позиции.

Повторите то же самое на макушке и в области затылка, работая аккуратно, без сильного давления.

Движение кожи и мягких тканей увеличивает кровоток, дает телесный «якорь» для внимания и помогает снизить мышечное напряжение в шейно‑затылочной области.

Упражнение 2: работа с мышцами между лопатками

Найдите угол стены или дверной косяк (не острый). Встаньте боком так, чтобы область между позвоночником и лопаткой (позади грудной клетки) упиралась в угол.

Ногами стойте чуть впереди точки опоры, так проще контролировать давление. Надавливайте корпусом в угол, чтобы создать давление на мышцу между лопаткой и позвоночником; сила – настолько, чтобы боль не превышала 4–5/10, лучше – 3/10.

Выполняйте движением прямой рукой со стороны опоры: вперед, вверх, вниз; затем добавьте движение лопатки, как будто тянете ее рукой за собой. Повторите 7–10 раз, затем смените сторону. Вдох/выдох синхронизируйте с движением (вдох – подготовка, выдох – давление).

Локальное давление и движение лопатки снимают миофасциальные зажимы и переключают внимание от тревожных мыслей к телесным ощущениям.

Упражнение 3: простая работа с подбородком и передней частью шеи

Поставьте ладони на верхнюю часть грудины, немного сдвиньте кожу вниз, чтобы создать легкое натяжение. Представьте, что перед вами стена.

Не выдвигая шею вперед, «подведите» подбородок к воображаемой стене (т.е. сдвиньте его ровно вперед малым движением), затем плавно ведите подбородок по воображаемой стене вверх – почувствуете натяжение в передней части шеи.

Медленно опустите подбородок вниз. Повторите 7–10 раз, сохраняя спокойное дыхание.

Упражнение активизирует глубокие шейные мышцы и помогает выровнять тонус, что уменьшает ощущение тревоги и напряжения в горле/челюсти. Практические рекомендации и безопасность