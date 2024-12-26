«Сбежавший» филлер: что делать при миграции препарата в другие зоны лица

Инъекционная пластика с помощью дермальных имплантов (филлеров) остается популярным методом для коррекции контуров и объемного моделирования лица. Она позволяет уменьшить признаки старения и отвечает за профилактику птоза мягких тканей. Но многих женщин пугают рассказы о миграции филлеров в другие зоны. Насколько опасны последствия такого процесса, и что при этом делать, сайту «Страсти» рассказала врач дерматовенеролог-косметолог, эксперт в сфере AntiAGE терапии Ксения Абрамова.

Как пояснила специалист, в настоящее время на рынке представлено множество филлеров на основе гиалуроновой кислоты, гидроксиапатита кальция, полимолочной кислоты и так далее. И каждый препарат имеет свои особенности, показания и период действия. Разумеется, при выборе филлера важны такие критерии, как: безопасность и качество.

Объемное моделирование – малоинвазивная методика, которая дает возможность добиться желаемых результатов в достаточно короткие сроки. Например, добавить объема в скуловую зону, подтянуть кожу при определенной степени провисания, скрыв брыли и мешки под глазами, разгладить морщинки, увеличить губы, создав достаточно четкий контур. И все это без хирургического вмешательства. Потому такие процедуры и стали популярными у широкой аудитории.

Но при этом сегодня главенствует тренд на индивидуальность. А потому косметологи стараются найти компромисс между пожеланиями клиента и его анатомическими особенностями, что позволяет достичь более естественных результатов. Ну, а инновационные технологии, разработка новых формул препаратов и технологий введения (канюли или иглы), помогают уменьшить травматичность процедур и улучшить результаты.

К тому же любой грамотный врач знает, что каждый случай уникален. Для одного пациента лучшим выбором станет стимулятор коллагена, а для второго – препарат на основе гиалуроновой кислоты. А третьему вообще подойдет коррекция в гибридной технике, где применяются и коллагеностимуляторы, и филлеры на основе гиалуроновой кислоты.

Почему филлер мигрирует и что с этим делать

По словам доктора Абрамовой, в практике бывают случаи, когда введенные ранее филлеры перемещаются чуть выше/ниже нужного места или же мигрируют в соседние ткани. И на то есть, как минимум, три причины.

Причина первая: неправильная техника введения. В таком случае филлер распределяется неравномерно и перемещается в другие участки. Потому косметологу так важно обладать хорошими знаниями анатомических структур и типов кожи. Кому-то может быть показан только канюльный метод введения филлеров, а кто-то обойдется тонкой иглой. В определенных ситуация эти техники введения препарата могут прекрасно сочетаться.

Причина вторая: состав филлеров. Разные препараты отличаются по вязкости и плотности. Так что некоторые филлеры более склонны мигрировать. Но многое зависит также от индивидуальных особенностей пациента. Если кожа женщины достаточно рыхлая, то это лишь увеличивает риск миграции препарата. В таком случае перед инъекционной коррекцией лучше пройти курс аппаратных процедур, что уплотнят кожу. Или же можно воспользоваться стимуляторами коллагена. А вот участки, нуждающиеся в объеме, прорабатываются на последнем этапе с помощью филлеров (малыми дозами).