Самый модный маникюр предстоящей весны: главные тренды и новинки

Хороший маникюр актуален всегда. Здесь речь идет о коже без порезов, тонком равномерном покрытии, качественно обработанной кутикуле и идеальной форме ногтя. А вот тренд на покрытия меняется от сезона к сезону. Владелица салона Selina Studio Анастасия Селина в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, какой маникюр этой весной будут выбирать все модницы.

По словам эксперта, в предстоящем сезоне следует обратить внимание на естественную красоту и сдержанную классику.

«Голые ногти»