Самый модный маникюр предстоящей весны: главные тренды и новинки
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Хороший маникюр актуален всегда. Здесь речь идет о коже без порезов, тонком равномерном покрытии, качественно обработанной кутикуле и идеальной форме ногтя. А вот тренд на покрытия меняется от сезона к сезону. Владелица салона Selina Studio Анастасия Селина в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, какой маникюр этой весной будут выбирать все модницы.
По словам эксперта, в предстоящем сезоне следует обратить внимание на естественную красоту и сдержанную классику.
«Голые ногти»
Этот вариант придется по душе минималистам и приверженцам классики. Ничего лишнего, никаких блесток, шиммера или вызывающе-ярких оттенков. Многие модницы стали отдавать предпочтение гигиеническому маникюру без долговременного покрытия. Некоторые модницы не готовы совсем отказаться от покрытия и поэтому выбирают лечебные лаки или нюдовые покрытия.
«Кстати, модные дома типа Dior, Chanel поддерживают тренд Nude nails на своих показах. Да и Том Бачик, мастер маникюра, работающий с Селеной Гомез, Джей Ло, Марго Робби и прочими звездами, подтверждает «естественный маникюр - наше все».
Анастасия Селина
Владелица салона Selina Studio
«Микрофренч»
Новый тренд в мире маникюра. Это современная и минималистичная интерпретация классического французского маникюра. Здесь тонка полоска цветного лака сочетается с нюдовой основой, адаптированной под цвет кожи. Такой вид покрытия идеально подойдет обладательницам коротких ногтей, он сделает их более тонкими и изысканными.
Выбирайте классические варианты в бело-розовом цвете или, наоборот, самые оригинальные оттенки.
«Красный миндаль»
Миндалевидная форма ногтей подходит всем, это беспроигрышный вариант. С ее помощью можно скорректировать широкую форму ногтевой пластины и сделать руки более изящными. Также эта форма визуально удлиняет пальчики.
Красный цвет покрытия – беспроигрышный вариант. Это легендарный бьюти-прием, как красная помада и маленькое черное платье. Это синоним женственности и классики. Недаром этот цвет выбирала Мэрилин Монро.
«Малышка на миллион»
Здесь речь идет о классических цветах покрытия: насыщенно-красных, нежно-розовых и полупрозрачных нюдовых. Сюда также можно отнести и классический вариант французского маникюра.
Для подобного маникюра лучше выбрать форму ногтей мягкий квадрат средней длины, однако женственные миндаль и овал тоже допустимы.
Микро-рисунки
Большей частью это минималистические геометрические узоры (полоски, точки, треугольники, квадраты), цветы, надписи или абстракция.
Расположить их можно на одном или нескольких ноготках. Правил нет, поэтому можно смело экспериментировать. Но выгоднее всего узоры будут смотреться на покрытии нейтрального цвета.
Жемчужная втирка
Мастера ногтевого сервиса начали предлагать клиентам втирку для ногтей в 2016-17 годах. Она какое-то время пользовалась широкой популярностью, постепенно сошедшей на нет. Сейчас она снова в тренде. Возможно, благодаря Хейли Бибер, которая одной из первых стала делать glazed nails.
Наибольшей популярностью пользуется сочетание втирки с нюдовыми цветами покрытия. Подобный вариант всегда дает 100% уверенность в отличном результате. Однако боятся не стоит. Втрика гармонирует почти со всеми цветами покрытия.