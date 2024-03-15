Самые опасные начинки и критическое количество блинов: как провести Масленицу без вреда для здоровья
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Праздник Масленица возник еще в языческие времена, но отмечается до сих пор, и очень любим народом. В течение целой недели люди общаются в кругу семьи, посещают народные гуляния, и конечно же, едят блины. О том, сколько можно их есть безопасно и какие начинки лучше использовать, портал «Страсти» узнал у Анны Хакимовой, терапевта Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Блины с маслом, медом, вареньем, сметаной, икрой, пшеничные, ржаные, с припеком, начинкой – варианты приготовления и подачи можно перечислять бесконечно. Но сколько блинов можно съесть без вреда для собственного здоровья?
Калорийность составляет от 50 ккал для постного блинчика диаметром 18 см до 120 ккал для большого блина диаметром 26 см, приготовленного на молоке и яйцах. Итого, в среднем 100 ккал в одной штуке. Не будем забывать о начинках, которые увеличивают питательность блюда и о том, что способ приготовления (жарка на масле) не является полезным. Получается, что блюдо вкусное, но здоровым его не назовешь.
Без вреда для организма за один прием пищи стоит съедать не боле 3 блинов, а за день не более 5-6 штук. Не забывайте, что по сути блин, да ещё и с начинкой, является самостоятельным блюдом.
Анна Хакимова
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Чтобы сделать традиционное угощение менее вредным, стоит уменьшить калорийность, выбрав молоко пониженной жирности и уменьшив количество яиц в тесте. Готовить блины лучше на сковороде с антипригарным покрытием, чтобы использовать меньше масла в процессе.
Что касается топпингов и начинок, то стоит предпочесть сметану с пониженной жирностью или натуральный йогурт. Постарайтесь уменьшить количество сливочного масла. Это особенно важно помнить людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердца и сосудов: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, патологией органов желудочно-кишечного тракта: панкреатит, холецистит.
Если у Вас сахарный диабет или нарушена толерантность к глюкозе, избегайте употребления варенья, меда, сиропов. Людям с артериальной гипертензией следует ограничить употребление соленых начинок, например, икры, рыбы, колбас. Соблюдая эти рекомендации, Вы сможете избежать обострения хронических заболеваний. Не забывайте, что всё хорошо в меру, и тогда празднование Масленицы подарит положительные эмоции, что само по себе полезно.
Анна Хакимова
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора