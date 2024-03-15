Самые опасные начинки и критическое количество блинов: как провести Масленицу без вреда для здоровья

Праздник Масленица возник еще в языческие времена, но отмечается до сих пор, и очень любим народом. В течение целой недели люди общаются в кругу семьи, посещают народные гуляния, и конечно же, едят блины. О том, сколько можно их есть безопасно и какие начинки лучше использовать, портал «Страсти» узнал у Анны Хакимовой, терапевта Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Блины с маслом, медом, вареньем, сметаной, икрой, пшеничные, ржаные, с припеком, начинкой – варианты приготовления и подачи можно перечислять бесконечно. Но сколько блинов можно съесть без вреда для собственного здоровья?

Калорийность составляет от 50 ккал для постного блинчика диаметром 18 см до 120 ккал для большого блина диаметром 26 см, приготовленного на молоке и яйцах. Итого, в среднем 100 ккал в одной штуке. Не будем забывать о начинках, которые увеличивают питательность блюда и о том, что способ приготовления (жарка на масле) не является полезным. Получается, что блюдо вкусное, но здоровым его не назовешь.