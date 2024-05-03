Самые опасные куличи: как правильно выбрать пасхальную выпечку и не оказаться в больнице

Выходить из Великого поста нужно постепенно, чтобы не причинить вред своему здоровью. Нельзя чрезмерно объедаться куличами, яйцами и другими продуктами. После периода длительных ограничений и щадящего режима питания избыточная нагрузка на пищеварительную систему может привести к обострению хронических заболеваний и резкому ухудшению самочувствия. О том, как не оказаться после праздника в больнице, порталу «Страсти» рассказала Полина Васильева, врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Одним из главных символов Пасхи является кулич. Это высококалорийный продукт, который содержит большое количество жиров и простых углеводов. Как отметила врач, от употребления куличей лучше воздержаться людям с хроническим панкреатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом, избыточным весом и ожирением.