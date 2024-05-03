Самые опасные куличи: как правильно выбрать пасхальную выпечку и не оказаться в больнице
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Выходить из Великого поста нужно постепенно, чтобы не причинить вред своему здоровью. Нельзя чрезмерно объедаться куличами, яйцами и другими продуктами. После периода длительных ограничений и щадящего режима питания избыточная нагрузка на пищеварительную систему может привести к обострению хронических заболеваний и резкому ухудшению самочувствия. О том, как не оказаться после праздника в больнице, порталу «Страсти» рассказала Полина Васильева, врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Одним из главных символов Пасхи является кулич. Это высококалорийный продукт, который содержит большое количество жиров и простых углеводов. Как отметила врач, от употребления куличей лучше воздержаться людям с хроническим панкреатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом, избыточным весом и ожирением.
Одна порция кулича в день (примерно 100 грамм) не принесет вред организму, если человек здоров. Если же есть противопоказания, то лучше ограничить потребление выпечки или же полностью отказаться, в зависимости от индивидуальной переносимости продукта.
Полина Васильева
Врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Как правильно выбрать кулич?
При выборе готового кулича необходимо обратить внимание на его состав. Вместо яичного порошка, маргарина и подсластителей лучше выбирать продукцию, в составе которой содержатся яйца, сливочное масло и сахар. При осмотре глазури обращайте внимание на следующие признаки: белесый налет, липкость, влажность. Если они присутствуют, то от покупки стоит воздержаться. Глазурь должна быть сухой и без налета. Трещины на куличе могут свидетельствовать о нарушении технологического процесса при его изготовлении.
Подгоревшие куличи опасны из-за присутствия канцерогенов. Кроме этого, при нагревании выпечки от 120° C и выше образуется токсичное вещество акриламид. Токсический эффект акриламида проявляется его негативным влиянием на работу желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы, также повышается риск развития онкологических заболеваний. Все обгоревшие части нужно срезать перед употреблением, или же выбирать куличи без подгоревших частей. Признаком того, что кулич пропечен недостаточно, является его небольшой размер одновременно с тяжелым весом.
На этикетке должна быть указана дата изготовления, срок годности, информация о составе, пищевой ценности. Также на этикетке указывается информация о производителе, условиях хранения и знак «ЕАС». Eurasian Conformity – это знак, которым маркируют товары перед выпуском на рынки стран-участниц Евразийского экономического союза. Если знак «ЕАС» отсутствует, значит производитель не гарантирует качество и безопасность продукта. Лучше выбирать куличи, изготовленные на крупном предприятии.
Полина Васильева
Врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
По мнению эксперта, крупный производитель имеет больше возможностей обеспечить надлежащее качество продукции. Хлебозаводы упаковывают куличи, ведь только наличие упаковки может гарантировать безопасность для покупателей, в упаковке продукт защищен от образования плесени, механического загрязнения, зачерствения. Лучше всего выбирать куличи в упаковке из полимерных материалов.