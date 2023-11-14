Самые криминальные районы столицы: где лучше не покупать квартиру
Эксперт по недвижимости Левченко назвала худшие районы Москвы для покупки квартиры.
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Эксперт по недвижимости и наставник первых лиц компаний Милана Левченко рассказала порталу «Страсти» о том, в каких районах Москвы лучше не покупать квартиру.
В Москве 125 районов, но везде ли безопасно жить семьей, особенно с детьми. Основные причины криминогенности – расположение рядом с промзонами, большими рынками и лесопарками. Некоторые районы дурную славу получили в 1990-х. При покупке жилья лучше ознакомиться с рейтингом наиболее криминальных районов столицы.
Выхино-Жулебино
«Сюда же относится Лефортово, Кузьминки и Рязанский. Район Выхино-Жулебино – один из самых крупных по населению. Рядом Жулебинский лесопарк, а также Кузьминский, ж/д станция, автопарк и крупный рынок с кражами и частыми разбоями. Много иммигрантов, которые нелегально пытаются устроиться, много мусора и шума. Число криминала зашкаливает».
Милана Левченко
Эксперт по недвижимости и наставник первых лиц компаний
Поэтому интеллигентные семьи выбирают более спокойные районы, где отличная инфраструктура и экология.
Орехово-Борисово
Район вдоль Каширского шоссе, где ранее были одноимённые деревни и Зябликово, Шипилово. Рядом много природоохранных объектов: «Царицыно» и др. Негативная репутация из-за Ореховской ОПГ, державшей в страхе район в 1980-1990-х гг.
«Их история отражена в кинофильме «Бригада». Группа бандитов угоняла машины, грабила квартиры, кооперативы, рестораны и т. д. Она одна из первых хотела контролировать концерты артистов и прочее».
Милана Левченко
Эксперт по недвижимости и наставник первых лиц компаний
Чертаново
Зелёный район рядом с парком «Битцевский», который часто резко повышает уровень преступности. Охрана в крупных парках практически отсутствует, привлекая преступников. Криминальность выше из-за большого числа рынков с нелегалами.
«Риелторы всегда предупреждают своих клиентов, чтобы не выбирали лесопарки, достаточно небольшого сквера. Это станет гарантией безопасности».
Милана Левченко
Эксперт по недвижимости и наставник первых лиц компаний
Пресненский
В 2017-2018 гг., согласно данным МВД в этом районе было совершено 2846 преступлений. Рядом с 6 станциями метро и 2 МЦК можно встретить много судимых лиц, нелегалов и бомжей. Здесь наркотики, кражи и воровство – обычное дело.
Эксперт предупреждает, что в этих районах лучше не покупать квартиры, чтобы чувствовать себя в большей безопасности.