Самые криминальные районы столицы: где лучше не покупать квартиру

Эксперт по недвижимости и наставник первых лиц компаний Милана Левченко рассказала порталу «Страсти» о том, в каких районах Москвы лучше не покупать квартиру.

В Москве 125 районов, но везде ли безопасно жить семьей, особенно с детьми. Основные причины криминогенности – расположение рядом с промзонами, большими рынками и лесопарками. Некоторые районы дурную славу получили в 1990-х. При покупке жилья лучше ознакомиться с рейтингом наиболее криминальных районов столицы.

Выхино-Жулебино