Самая известная эскортница России раскрыла, какие мужчины чаще всего готовы платить за секс

Элитная эскортница и порноактриса Ангелина Робигуд рассказала, какие мужчины чаще всего обращаются за сексом за деньги. За многолетний опыт работы она смогла выделить, представителей каких профессий больше, а также в каком возрасте клиенты идут к проституткам.

По словам Ангелины, чаще всего к ней поступали запросы от мужчин от 30 до 45 лет. Таких было примерно 60-70%. Моложе 30 тоже встречаются, но реже. А вот люди предпенсионного возраста – совсем мизерный процент.

Также Робигуд призналась, что эскорт-услугами нередко пользуются именно работники IT-сферы. Однако после событий февраля прошлого года заказов от них значительно поубавилась, так как многие предпочли уехать из страны.

«По профессиям среди клиентов чаще всего мужчины, связанные со строительным бизнесом, IT, а также финансисты, юристы. До спецоперации именно айтишники занимали огромную долю, среди них было много молодых ребят. Но после февральской операции 2022 года много людей уехало, айтишников стало гораздо меньше. Была доля спортсменов, но они тоже в основном разъехались. Общий портрет – достаточно интеллигентные, интеллектуальные, воспитанные люди», - рассказала Ангелина в интервью порталу «Страсти».

Самые щедрые из клиентов, по мнению Робигуд, - те, кто не зациклен на себе. Как правило, они выглядят довольно скромно. Однако это не признак несостоятельности. Такие мужчины будут готовы отдать большие деньги для удовольствия женщины.

«Для них женщина – это аксессуар, гордость, то есть то, во что они хотят вкладывать деньги. А те, кто предпочитает тратить только на себя любимого, как правило, жадные. В принципе, должно совпасть так, что мужчина должен быть щедрым и хотеть вкладывать именно вот в эту женщину, отдавать ей, когда чувствует, что женщина ему очень много дает. Когда мужчина видит искренний интерес, то благодарен за женское удовольствие. Вот такая интересная формула успеха, получения благ от мужчины», - поделилась Ангелина.

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