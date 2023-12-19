С чего начинается красивая улыбка: неочевидная причина неправильного прикуса
Эксперт по подиатрии Чижевская назвала плоскостопие причиной изменения прикуса.
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Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, почему ортодонтическое лечение может свестись к нулю, если не работать с патологиями стопы.
Вопрос рецидивов в ортодонтическом лечении в принципе стоит очень остро. Работа с окклюзией (расположением зубных рядов) редко заканчивается после снятия коррекционных конструкций. Если патологический прикус вызван какой-либо несоосностью в опорно-двигательном аппарате, то при сохранении триггера он вновь напомнит о себе через какое-то время.
Нередко проблемы кроются в «фундаменте». Хорошо известное нам плоскостопие вызывает нарушения в биомеханике. Помимо уплощения сводов, снижающего амортизационные функции, оно еще и всегда асимметрично. В результате естественной цепной реакции изменяется положение всей скелетно-мышечной системы, вызывая ее перегрузку.
«Позвоночник искривляется в попытке адаптироваться к неестественной нагрузке. Нарушения осанки порождают проблемы в области черепа, в челюстно-лицевой зоне. Это, в свою очередь, приводит к аномалиям в окклюзии. Тело буквально пытается компенсировать нарушения баланса за счет изменения прикуса».
Ольга Чижевская
Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс
Продолжая фиксировать популярность междисциплинарного подхода, невозможно не сказать о том, что сегодня ведущие эксперты в области стоматологии рекомендуют работать над исправлением прикуса в комплексе с укреплением мышц всего тела. Иначе после долгожданного съема брекет-системы проблема снова даст о себе знать через некоторое время.
Болезни цивилизации
Эксперты считают, что аномалии прикуса и проблемы со стопами стали своеобразными «болячками» современного общества. Наши предки веками ходили босиком по неровной местности, формируя развитую идеально функциональную стопу - настоящее чудо биоинженерной мысли. Сегодня мы вынуждены адаптироваться к твердым плоским поверхностям, а иногда еще и в тесной, часто неудобной обуви.
Похожая ситуация и с питанием. Наши предки не ведали мягких булок и полуфабрикатов. Зато в их рационе были коренья, непереработанное мясо, которые отлично тренировали челюсти и зубы. Неудивительно, что сегодня, при отсутствии естественной физической активности, мы сталкиваемся с различными дисбалансами в скелетно-мышечной системе на всех ее «этажах».
План действий такой
Если ортодонтические проблемы видны невооруженным глазом, в любом возрасте имеет смысл сделать расширенный чекап, посетив не только стоматолога, но и подиатра (специалиста по стопе). В случае тех или иных деформаций стоп или неадекватного мышечного тонуса, влекущего асимметрии, врач рекомендует список лечебных и профилактических мер. Может быть назначен комплекс упражнений, физиотерапия, а также ортезотерапия. Последнее, как правило, подразумевает индивидуальное изготовление врачом ортопедических стелек – ортезов полного контакта из термопластичного материала про новозеландской технологии.
И уже после работы с компенсаторными механизмами в опорно-двигательном аппарате и стабилизации перекосов можно приниматься за коррекцию прикуса с помощью ортодонтических конструкций.
«Деформационное старение лица (поплывший овал, носогубные складки) также усиливается и наступает быстрее при нарушениях биомеханики шага, вызванных плоскостопием. А значит, коррекция в этом направлении имеет и омолаживающий эффект».
Ольга Чижевская
Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс