С чего начинается красивая улыбка: неочевидная причина неправильного прикуса

Продолжая фиксировать популярность междисциплинарного подхода, невозможно не сказать о том, что сегодня ведущие эксперты в области стоматологии рекомендуют работать над исправлением прикуса в комплексе с укреплением мышц всего тела. Иначе после долгожданного съема брекет-системы проблема снова даст о себе знать через некоторое время.

Болезни цивилизации

Эксперты считают, что аномалии прикуса и проблемы со стопами стали своеобразными «болячками» современного общества. Наши предки веками ходили босиком по неровной местности, формируя развитую идеально функциональную стопу - настоящее чудо биоинженерной мысли. Сегодня мы вынуждены адаптироваться к твердым плоским поверхностям, а иногда еще и в тесной, часто неудобной обуви.

Похожая ситуация и с питанием. Наши предки не ведали мягких булок и полуфабрикатов. Зато в их рационе были коренья, непереработанное мясо, которые отлично тренировали челюсти и зубы. Неудивительно, что сегодня, при отсутствии естественной физической активности, мы сталкиваемся с различными дисбалансами в скелетно-мышечной системе на всех ее «этажах».

План действий такой

Если ортодонтические проблемы видны невооруженным глазом, в любом возрасте имеет смысл сделать расширенный чекап, посетив не только стоматолога, но и подиатра (специалиста по стопе). В случае тех или иных деформаций стоп или неадекватного мышечного тонуса, влекущего асимметрии, врач рекомендует список лечебных и профилактических мер. Может быть назначен комплекс упражнений, физиотерапия, а также ортезотерапия. Последнее, как правило, подразумевает индивидуальное изготовление врачом ортопедических стелек – ортезов полного контакта из термопластичного материала про новозеландской технологии.

И уже после работы с компенсаторными механизмами в опорно-двигательном аппарате и стабилизации перекосов можно приниматься за коррекцию прикуса с помощью ортодонтических конструкций.