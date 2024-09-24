Рубцы, изменение формы тела: последствия пластической хирургии, о которых молчат врачи

Хирург призвал принять как факт, что в первые дни, недели и даже месяцы после операции желаемого результата не будет видно. Он придет только после полного заживления, когда все процессы придут в норму. Это требует терпения и времени, поэтому не надо пугаться и паниковать — стресс только усугубит ситуацию и затормозит реабилитацию.

Две важные вещи, которые важно помнить, говоря о побочных реакциях после пластики

Во-первых, всегда помните, что хороший врач не поставит перед собой цели изувечить пациента. Обращаясь в высококлассную клинику и идя на контакт с хирургом, вы не просто получите услугу по совершенствованию тела. Вы установите сакральную связь между собой и врачом, который даже больше вас заинтересован в успехе операции. Поэтому доверие должно стать основой ваших отношений. Говорите обо всем, что вас беспокоит, просите разъяснений и следуйте рекомендациям выбранного специалиста. Даже если какие-то моменты не сразу совпадут с ожиданиями, их реально исправить.

Во-вторых, не спешите. Приготовьтесь к тому, что первые дни после пластики возможны некоторые болезненные ощущения. Их не надо бояться — врач успешно купирует боль с помощью препаратов и поможет подобрать компрессионное белье, которое облегчит ваше состояние. Еще возможны отеки, синяки и неровности, которые в зависимости от сложности операции продержатся от пары дней, до нескольких недель. Не пугайтесь, это всё временно и быстро проходит под воздействием компрессионного белья и при соблюдении четких рекомендаций и медикаментозной терапии.