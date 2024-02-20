Рубцы и ухудшение зрения: чем опасен тренд в пластике «кошачий взгляд»

Американские модели Белла и Джиджи Хадид в свое время задали модный тренд на раскосый хитрый прищур и кошачий взгляд. Чуть позже появилось название «лисьи глазки» и по всему миру и блогеры, и обычные девушки непременно захотели испробовать технику на себе. Как можно добиться такого эффекта и таит ли модный тренд какие-то подводные камни? Об этом порталу «Страсти» рассказал доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

Раскосый взгляд: как получить?

Техника, которая помогает получить раскосые глаза, — далеко не новая. Просто благодаря публичным людям и социальным сетям она получила эффектное название и вновь стала популярна. Как правило, пластические хирурги добиваются кошачьего взгляда разными методами:

— при помощи кантопластики, которая проводится на верхних и нижних веках, моделируются уголки глаз и создается раскосый взгляд;

— эндоскопический лифтинг помогает создать нужную форму глаз за счет подтягивания мышц и кожи в верхней части лица. Мини-разрезы, которые выполняет врач в волосистой части головы и области висков, практически не оставляют следов;

— блефаропластика помимо своего основного предназначения — улучшения зоны глаз, также может проводится с целью коррекции внешних уголков;

— с помощью нитевого лифтинга возможно преображение зоны бровей и уголков глаз. Но важно понимать, что эффект в отличии более серьезных хирургических вмешательств — недолгий;

— благодаря инъекционным методикам можно приподнять веки, брови, значительно распахнуть глаза, но эффект от процедуры будет очень непродолжительным;

— липофилинг, при котором видимые улучшения внешности возможны благодаря перераспределению собственного жира, также помогает получить кошачий взгляд. Особенно эффективным этот метод будет при запавших веках и в комбо-варианте с эндоскопическим лифтингом.

Так ли все просто?

Девушки из соцсетей уверяют своих подписчиков, что «лисьи глазки» получить очень легко: буквально 30 минут и все сделано. В это верить, конечно, нельзя. Речь идет о вмешательстве, а значит, риски всегда будут. Любая выбранная методика предполагает профессиональное исполнение, точность рук, важные рекомендации от врача по дальнейшему восстановлению. Если выбран нитевой лифтинг — все, конечно, проще. Но и результат может быть неожиданным.

Например, повторные процедуры могут привести к фиброзу тканей, а если в процессе установки нить сорвется и «поплывет» в другую анатомическую область, это может быть опасно для зрения или доставлять дискомфортные ощущения в области висков. Кроме того, эффект полностью пройдет через несколько месяцев. Если кошачий взгляд нужен на длительный срок, то добиться его можно только при помощи хирургического вмешательства.

Будут ли рубцы?

Следы от вмешательства целиком зависят от выбранной техники. При эндоскопическом лифтинге мини-разрезы практически не видны. Но нужно учитывать, что любой надрез предполагает нарушение кожного покрова, поэтому даже безобидные на первый взгляд нити и инъекции, могут оставить небольшие следы и гематомы. Многое также зависит от индивидуальных особенностей пациентки и регенерации ее тканей.