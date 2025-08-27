Россиянки рассказали, почему становятся суррогатными мамами. Об этом стало известно «Страстям».

Суррогатное материнство в России для некоторых рассматривается как вариант хорошего заработка. При этом, чтобы стать сурмамой в нашей стране девушки должны соответствовать строгим требованиям: помимо здорового организма, они должны быть не младше 20 и не старше 35 лет и иметь собственного ребенка.

«Страсти» связались с несколькими сурмамами, которые рассказали, нам о своем опыте. Некоторые комментарии мы публикуем на условиях анонимности, имена героинь изменены.

Причины, почему девушки идут в суррогатное материнство, у всех разные — но все сходятся в одном. Это работа, непростая, порой с рисками. Светлана рассказывает, что пошла в программу, чтобы заработать денег для семьи.

«Стать сурмамой я решила так как моя семья нуждалась в собственном жилье, а заработать на простой работе это означало кредит и долгие годы долгов», — делится она.

Еще одна сурмама Виктория заявляет, что пошла на этот шаг благодаря желанию родить, но к своим детям она пока еще не готова.

«Мне понравилась беременность, но не понравились дети, и очень хотелось ещё побыть беременной, плюс деньги», — рассказывает девушка.

Некоторые идут в сурмамы не из-за хорошей жизни, рассказывает эксперт Екатерина Багмет. Но есть и те, кто просто хочет улучшить условия жизни.

«Есть разные случаи. Есть девочки, у которых есть муж, хорошая работа, но даже с этой хорошей работой не заработать на хорошую квартиру. Например, на первоначальный взнос или ещё на что-то. И суррогатное материнство для них — это реально выход из ситуации. То есть практически все девчонки, которые у меня были в программе, они шли на это не для того, чтобы прожечь эти деньги. Они шли, чтобы обеспечить тыл своей семье», — рассказывает эксперт.

