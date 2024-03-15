Россиян предупредили о популярной схеме цыганского гипноза

Основательница Академии нейромаркетинга, специалист в области нейротехнологий Юлия Че в разговоре с изданием «Страсти» рассказала, как уберечься от популярной схемы цыганского гипноза.

По словам эксперта, многие люди, слыша о сотнях пострадавших от цыганского гипноза россиян, ошибочно полагают, что аналогичная ситуация не может произойти с ними. При этом, как отметила специалист, подобный мошеннический метод воздействия на сознание человека в наши дни активно и успешно применяется в области телефонного и интернет-мошенничества.

Специалист пояснила, что цыганский гипноз работает по методу американского психотерапевта Эриксона, представляющего собой мягкое и ненавязчивое воздействие на сознание человека, отключение его от внешних факторов. Мошенники или цыгане, вовлекая вас, уже имеют предварительные сведения о вас. Далее аферисты, как правило, действуют по следующей схеме:

1. Привлечение внимания и вхождение в контакт

На улице злоумышленники наблюдают за вашим поведением, взглядом, стараются привлечь ваше внимание. Телефонные мошенники имеют доступ к базе телефонных номеров клиентов различных организаций. Выбрав вас, мошенник создает контакт и начинает разговор по определенному сценарию.

2. Создание доверия

Мошенники стремятся создать доверие, обратив ваше внимание на что-то личное или важное для вас. Это может быть обсуждение финансов или даже утверждение, что они связаны с вашим родственником, который прямо сейчас якобы находится в беде. Нередко аферисты задают уточняющие вопросы и передают звонок «от специалиста к специалисту», чтобы сильнее удержать внимание жертвы на телефонном разговоре.

3. Воздействие

Мошенники будут давать вам микрокоманды, такие как нажатие определенных клавиш на телефоне, чтобы проверить связь или выполнить другие действия. Это помогает им углубить ваш транс и потерять контроль над собой. В этот момент злоумышленники также могут подстраиваться под эмоции жертвы, его тембр голоса и лексические конструкции.

4. Устранение из памяти событий

Не все мошенники обладают этой частью гипноза. Это требует глубокого погружения человека в транс через стрессовые ситуации, такие как угроза смерти, угрозы для близких или массированные комплименты. Этот метод наиболее эффективен в личном контакте, и в некоторых случаях, он действительно вызывал амнезию у жертвы, что было многократно зафиксировано сотрудниками правоохранительных органов.

Спасение от мошенничества

Чтобы избежать попадания на «крючок», следует задавать вопросы звонящему о его специализации, причине звонка и другие важные детали. Здесь важно быть настойчивым и не смущаться переспрашивать несколько раз, чтобы вывести мошенника из равновесия. Следует помнить, что для серьезных проблем нет простых решений.