Родион Газманов рассказал все о «своей дочери»

Родион Газманов работает с Василиной Краснослободцевой последние 8 лет. Не мудрено, что артисты часто появляются на публике вместе – ведь они трудятся над общим делом.

«Мы большие друзья, съели уже не один пуд соли в разных сложных гастрольных ситуациях. Она – близкий для меня человек, за которого я кому угодно могу оторвать голову, чем я периодически и занимаюсь», - ответил Родион Газманов на животрепещущий вопрос поклонников и журналистов.