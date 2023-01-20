Родион Газманов рассказал все о «своей дочери»
Фото: Личный архив Родиона Газманова
Российский эстрадный певец Родион Газманов, сын народного артиста страны Олега Газманова, объяснил passion.ru, в каких на самом деле отношениях он состоит со своей бэк-вокалисткой Василиной Краснослободцевой. В последние годы СМИ всячески пытаются уследить в их взаимодействии романтические нотки, даже предполагают, будто Родион является отцом её дочери, поэтому певец решил расставить все точки над i.
Нет, я не являюсь отцом дочери Василины. Ее, кстати, зовут Есения, у нее есть папа, с которым я знаком. Это прекрасная семья и я очень ценю, что у Василины все хорошо.
Родион Газманов
Эстрадный певец, музыкант
Родион Газманов работает с Василиной Краснослободцевой последние 8 лет. Не мудрено, что артисты часто появляются на публике вместе – ведь они трудятся над общим делом.
«Мы большие друзья, съели уже не один пуд соли в разных сложных гастрольных ситуациях. Она – близкий для меня человек, за которого я кому угодно могу оторвать голову, чем я периодически и занимаюсь», - ответил Родион Газманов на животрепещущий вопрос поклонников и журналистов.