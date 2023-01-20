passion.ru
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22:00, 20 января 2023
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Родион Газманов рассказал все о «своей дочери»

Родион Газманов рассказал все о «своей дочери»

Фото: Личный архив Родиона Газманова

Российский эстрадный певец Родион Газманов, сын народного артиста страны Олега Газманова, объяснил passion.ru, в каких на самом деле отношениях он состоит со своей бэк-вокалисткой Василиной Краснослободцевой. В последние годы СМИ всячески пытаются уследить в их взаимодействии романтические нотки, даже предполагают, будто Родион является отцом её дочери, поэтому певец решил расставить все точки над i.

Нет, я не являюсь отцом дочери Василины. Ее, кстати, зовут Есения, у нее есть папа, с которым я знаком. Это прекрасная семья и я очень ценю, что у Василины все хорошо.

Родион Газманов

Эстрадный певец, музыкант

Родион Газманов работает с Василиной Краснослободцевой последние 8 лет. Не мудрено, что артисты часто появляются на публике вместе – ведь они трудятся над общим делом.

«Мы большие друзья, съели уже не один пуд соли в разных сложных гастрольных ситуациях. Она – близкий для меня человек, за которого я кому угодно могу оторвать голову, чем я периодически и занимаюсь», - ответил Родион Газманов на животрепещущий вопрос поклонников и журналистов.

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