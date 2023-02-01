Родион Газманов рассказал о взаимоотношениях с отцом в преддверии сольного концерта

В преддверии сольного концерта в Москве, Родион Газманов пообщался с passion.ru и рассказал о творчестве, гастролях, поддержке отца и новых клипах. А также заинтриговал поклонников информацией о предстоящем мероприятии.

«Сейчас активно готовлюсь к очередному сольному концерту-квартирнику, который пройдет в Москве 18 февраля в клубе Magnus Locus. Приходите, будет душевно и уютно, живая музыка, стихи и пару специальных гостей», - сообщил Родион.

Певец рассказал, что в конце декабря выпустил долгожданный клип на песню «Между нами выпал снег», в котором снялась актриса театра и кино Аглая Шиловская.

«Да, с Аглаей мы записали очень красивую песню «Между нами выпал снег», а клип на нее долго не могли снять. Песня вышла в декабре 2021 года, и ровно через год мы выпустили видео к ней. Очень необычная и красивая работа», - рассказал passion.ru Родион.

Сегодня певец активно гастролирует не только по России, но и за ее пределами. Чаще всего он выступает на корпоративах или популярных курортах. Несмотря на многочисленные слухи, свою гастрольную деятельность заграницей Родион не собирается завершать – «это было, есть и будет».

Ни одно интервью Родиона Газманова не обходится без вопросов про его отца. Так, музыкант признался, что отец стал для него примером в музыке. Его мнением он дорожит, и его голос ему важен по сей день. По словам певца, Олег Газманов, «безусловно, оказывает моральную поддержку» сыну, кроме того, они находятся в «хороших, близких и доверительных» отношениях. А вот поддержка в виде денег на карманные расходы закончилась, когда Родиону исполнилось 18 лет. «И это тоже, как я считаю, был важный момент, который я очень ценю», - заключил Газманов-младший.

Московский концерт Родиона Газманова пройдет в уже ставшем традиционным формате квартирника. Ощущение выступления «для своих» создает особую атмосферу. На концерте прозвучат не только песни Родиона Газманова, но и стихи. В качестве сюрприза артист пригласил пару специальных гостей.