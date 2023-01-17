Родион Газманов пролил свет на отношения с Лизой Арзамасовой
«Она невероятная»: Родион Газманов публично признался в своих чувствах к Лизе Арзамасовой.
Фото: Личный архив Родиона Газманова
Сын народного артиста России Олега Газманова Родион, пошедший по стопам отца и часто интригующий публику скрытной личной жизнью, решил, наконец, пролить свет на отношения с актрисой театра и кино Лизой Арзамасовой. Певец рассказал passion.ru, насколько их связь близка.
Напомним, в начале января поклонники стали замечать, что Родион Газманов слишком часто публикует в своих социальных сетях фотографии и видеозаписи замужней Лизы Арзамасовой, сопровождая их смайликами в виде алых сердец. Некоторые из фанатов даже заключили, что певец больше подходит актрисе, чем ее муж – фигурист Илья Авербух. Родион поспешил пояснить, во что переросло его взаимодействие с Лизой, начавшееся еще в 2019 году с игры в её спектакле «Через постель».
«Как тогда, так и сейчас с Лизой меня связывают очень теплые, дружеские отношения. Она мой близкий друг, человек, которым я восхищаюсь», - рассказывает Родион. По его словам, Елизавета талантлива во всем, чем бы она не занималась, и именно это его притягивает.
Начиная от ее работы с Фондом «Старость в радость» и нашими поездками к бабушкам и дедушкам в дома-интернаты для пожилых людей, так и продолжая написанием книг (она выпустила уже 2 детских книги), выпуском двух своих спектаклей («Через постель», где я был первым гостем, и «Кабы я была…»). Она невероятная актриса, которая снялась в двух моих клипах, и очень тонко чувствующий человек, который неоднократно меня поддерживал в сложных ситуациях.
Родион Газманов
Эстрадный певец, музыкант
Комментировать якобы романтические нотки, которые уследили в его взгляде поклонники, Родион не стал, лишь заключил следующее: «Лизу я очень ценю и у меня с ней очень хорошие отношения».