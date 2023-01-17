Родион Газманов пролил свет на отношения с Лизой Арзамасовой

Сын народного артиста России Олега Газманова Родион, пошедший по стопам отца и часто интригующий публику скрытной личной жизнью, решил, наконец, пролить свет на отношения с актрисой театра и кино Лизой Арзамасовой. Певец рассказал passion.ru, насколько их связь близка.

Напомним, в начале января поклонники стали замечать, что Родион Газманов слишком часто публикует в своих социальных сетях фотографии и видеозаписи замужней Лизы Арзамасовой, сопровождая их смайликами в виде алых сердец. Некоторые из фанатов даже заключили, что певец больше подходит актрисе, чем ее муж – фигурист Илья Авербух. Родион поспешил пояснить, во что переросло его взаимодействие с Лизой, начавшееся еще в 2019 году с игры в её спектакле «Через постель».

«Как тогда, так и сейчас с Лизой меня связывают очень теплые, дружеские отношения. Она мой близкий друг, человек, которым я восхищаюсь», - рассказывает Родион. По его словам, Елизавета талантлива во всем, чем бы она не занималась, и именно это его притягивает.