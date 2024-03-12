«Риск сохраняется»: как сложится судьба Ефремова после освобождения

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают освобождение Михаила Ефремова по УДО. Коллеги актера убеждены, что он может выйти из колонии летом 2024 года. Узнав об этом, многие задались вопросом: «Как изменится жизнь Михаила после освобождения?». В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная предположила, как сложится судьба Ефремова.

Что будет с психикой Ефремова после освобождения?

«Безусловно, психика артиста изменена в связи с длительным употреблением алкоголя. Известно, что актер впервые «зашился» ещё в 24 года. Но, как мы знаем, он продолжил пить. На момент трагедии Ефремов злоупотреблял уже более 30 лет. У людей, в прошлом зависимых, паттерны поведения могут измениться только при специальном лечении, которого в тюрьме, я думаю, не было. А риск возврата к употреблению сохраняется пожизненно в любом случае. Если актер попадет в прежнее окружение, есть опасность, что вернутся его старые привычки и произойдет ещё большее погружение в алкогольную зависимость», — высказалась эксперт.

Легко ли пройдет адаптация к новым реалиям?

По мнению эксперта, актеру будет непросто приспособиться к новым реалиям. Существует вероятность, что не каждый режиссер захочет с ним сотрудничать и это отразится на его заработке. Кроме того, многие коллеги могут пересмотреть к нему отношение.

Сможет ли актер жить, как прежде?

«Мы не можем отрицать, что артист пересмотрел свои ценности. Он смог приспособиться к сложным тюремным условиям и даже занялся творчеством. Он не предъявлял жалоб на условия содержания или какие-то неудобства. Также Михаил не отстранился от сокамерников. Это говорит о том, что человек осознал и принял свое положение», — считает психолог.

Замкнется в себе или начнет активничать?

«Заключение не пройдет для него даром. Сказать однозначно, каким мы увидим актера после всех событий, нельзя. Вряд ли он замкнется, но и слишком активно вести себя не будет. Ему нужно время на адаптацию. А дальше все зависит от того, сможет ли Ефремов побороть свою зависимость и начать жить по-новому», — резюмировала Инна.