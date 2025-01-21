Риск обострения болезней: почему опасно есть жирную еду на ночь
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Врач-гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алия Усеева рассказала порталу «Страсти», почему есть жирное вечером — это риск, и что за этим может стоять. По ее словам, она часто слышит от пациентов вопросы о вреде ночных перекусов. Многие из них говорят: «Что такого плохого в том, чтобы съесть что-то вкусное перед сном?». На первый взгляд, это может показаться безобидным, но такая привычка способна нанести серьезный вред организму.
Как работает наше тело ночью?
Ночью организм замедляет свою работу, готовясь к восстановлению. Пищеварительная система тоже «уходит на отдых»: ферменты работают менее активно, двигательная функция желудка и кишечника снижается. Когда мы съедаем что-то жирное перед сном, пищеварительный тракт сталкивается с серьезной нагрузкой. Такая еда тяжело переваривается, а процесс усвоения замедляется, из-за чего может возникать чувство переполненности желудка и даже изжога.
Например, мой пациент, мужчина 42 лет, жаловался на ночные боли в верхней части живота. После беседы с ним выяснилось, что он часто ел жареную пищу перед сном — иногда это была картошка, иногда бутерброд с сыром или колбасой. После полного обследования стало ясно, что у него уже развивается гастрит и рефлюкс, то есть заброс содержимого желудка в пищевод.
Алия Усеева
Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора
Чем опасен поздний жирный ужин?
• Проблемы с желудком и пищеводом. Вместо полноценного отдыха ваш организм ночью перерабатывает тяжелую пищу, из-за чего могут появиться дискомфорт, изжога и даже тошнота. У некоторых моих пациентов ночной жирный перекус вызвал сильное жжение за грудиной и кислый привкус во рту — это прямые признаки рефлюксной болезни.
• Обострение хронических болезней. Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, печенью или поджелудочной, такой ужин может сильно усугубить их состояние. У одной моей пациентки, женщины 50 лет, ночные перекусы с бутербродами на сливочном масле вызывали регулярные приступы боли под правым ребром. В итоге у неё развился хронический холецистит, и без строгой диеты ей сейчас просто не обойтись.
• Набор веса. Все, что вы едите перед сном, организм не использует, а «откладывает» в запасы. Это особенно опасно, если жирная пища становится привычкой. Один из моих пациентов за год набрал около 10 килограммов из-за того, что часто ужинал жареным мясом поздно вечером.
• Нарушения сна. Часто пациенты жалуются: «Я после ужина плохо засыпаю, просыпаюсь уставшим, хотя сплю достаточно часов». Все дело в том, что пока организм переваривает жирную еду, выработка гормонов сна замедляется.
Как избежать этих проблем?
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Ужин должен быть легким. Вместо жареного мяса или картошки выбирайте овощи, рыбу или запеченную курицу. Это менее вредно для желудка.
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Не ешьте за 3−4 часа до сна. Это даст вашему организму время переварить пищу до того, как вы ляжете спать.
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Контролируйте размер порции. Даже полезный продукт может создать нагрузку, если съесть его слишком много.
Привычка есть жирное на ночь — это не просто вредная мелочь, а серьёзная угроза для здоровья. Она может вызвать болезни желудка, поджелудочной и печени, испортить сон и стать причиной набора веса. Берегите себя и не превращайте вечерний перекус в испытание для своего организма. Берегите здоровье и помните, что грамотное питание — это залог хорошего самочувствия!
Алия Усеева
Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора