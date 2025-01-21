Риск обострения болезней: почему опасно есть жирную еду на ночь

Чем опасен поздний жирный ужин?

• Проблемы с желудком и пищеводом. Вместо полноценного отдыха ваш организм ночью перерабатывает тяжелую пищу, из-за чего могут появиться дискомфорт, изжога и даже тошнота. У некоторых моих пациентов ночной жирный перекус вызвал сильное жжение за грудиной и кислый привкус во рту — это прямые признаки рефлюксной болезни.

• Обострение хронических болезней. Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, печенью или поджелудочной, такой ужин может сильно усугубить их состояние. У одной моей пациентки, женщины 50 лет, ночные перекусы с бутербродами на сливочном масле вызывали регулярные приступы боли под правым ребром. В итоге у неё развился хронический холецистит, и без строгой диеты ей сейчас просто не обойтись.

• Набор веса. Все, что вы едите перед сном, организм не использует, а «откладывает» в запасы. Это особенно опасно, если жирная пища становится привычкой. Один из моих пациентов за год набрал около 10 килограммов из-за того, что часто ужинал жареным мясом поздно вечером.

• Нарушения сна. Часто пациенты жалуются: «Я после ужина плохо засыпаю, просыпаюсь уставшим, хотя сплю достаточно часов». Все дело в том, что пока организм переваривает жирную еду, выработка гормонов сна замедляется.

Как избежать этих проблем?