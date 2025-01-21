ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 21 января 2025, 04:00
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Риск обострения болезней: почему опасно есть жирную еду на ночь

Врач-гастроэнтеролог Усеева рассказала, почему опасно есть жирную еду на ночь.
Риск обострения болезней: почему опасно есть жирную еду на ночь

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Врач-гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алия Усеева рассказала порталу «Страсти», почему есть жирное вечером — это риск, и что за этим может стоять. По ее словам, она часто слышит от пациентов вопросы о вреде ночных перекусов. Многие из них говорят: «Что такого плохого в том, чтобы съесть что-то вкусное перед сном?». На первый взгляд, это может показаться безобидным, но такая привычка способна нанести серьезный вред организму.

Как работает наше тело ночью?

Ночью организм замедляет свою работу, готовясь к восстановлению. Пищеварительная система тоже «уходит на отдых»: ферменты работают менее активно, двигательная функция желудка и кишечника снижается. Когда мы съедаем что-то жирное перед сном, пищеварительный тракт сталкивается с серьезной нагрузкой. Такая еда тяжело переваривается, а процесс усвоения замедляется, из-за чего может возникать чувство переполненности желудка и даже изжога.

Например, мой пациент, мужчина 42 лет, жаловался на ночные боли в верхней части живота. После беседы с ним выяснилось, что он часто ел жареную пищу перед сном — иногда это была картошка, иногда бутерброд с сыром или колбасой. После полного обследования стало ясно, что у него уже развивается гастрит и рефлюкс, то есть заброс содержимого желудка в пищевод.

Алия Усеева

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора

Чем опасен поздний жирный ужин?

• Проблемы с желудком и пищеводом. Вместо полноценного отдыха ваш организм ночью перерабатывает тяжелую пищу, из-за чего могут появиться дискомфорт, изжога и даже тошнота. У некоторых моих пациентов ночной жирный перекус вызвал сильное жжение за грудиной и кислый привкус во рту — это прямые признаки рефлюксной болезни.

• Обострение хронических болезней. Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, печенью или поджелудочной, такой ужин может сильно усугубить их состояние. У одной моей пациентки, женщины 50 лет, ночные перекусы с бутербродами на сливочном масле вызывали регулярные приступы боли под правым ребром. В итоге у неё развился хронический холецистит, и без строгой диеты ей сейчас просто не обойтись.

• Набор веса. Все, что вы едите перед сном, организм не использует, а «откладывает» в запасы. Это особенно опасно, если жирная пища становится привычкой. Один из моих пациентов за год набрал около 10 килограммов из-за того, что часто ужинал жареным мясом поздно вечером.

• Нарушения сна. Часто пациенты жалуются: «Я после ужина плохо засыпаю, просыпаюсь уставшим, хотя сплю достаточно часов». Все дело в том, что пока организм переваривает жирную еду, выработка гормонов сна замедляется.

Как избежать этих проблем?

  1. Ужин должен быть легким. Вместо жареного мяса или картошки выбирайте овощи, рыбу или запеченную курицу. Это менее вредно для желудка.

  2. Не ешьте за 3−4 часа до сна. Это даст вашему организму время переварить пищу до того, как вы ляжете спать.

  3. Контролируйте размер порции. Даже полезный продукт может создать нагрузку, если съесть его слишком много.

Привычка есть жирное на ночь — это не просто вредная мелочь, а серьёзная угроза для здоровья. Она может вызвать болезни желудка, поджелудочной и печени, испортить сон и стать причиной набора веса. Берегите себя и не превращайте вечерний перекус в испытание для своего организма. Берегите здоровье и помните, что грамотное питание — это залог хорошего самочувствия!

Алия Усеева

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора