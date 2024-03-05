Режиссер Илья Ермолов раскрыл детали съемок приквела сериала «13 Клиническая»

Режиссер-постановщик сериала «13 Клиническая. Начало» Илья Ермолов в беседе с корреспондентом сайта «Страсти» рассказал о том, как проходили съемки.

Известно, что предстоящий проект станет приквелом «13 Клинической», действие которого развернется в 1976 году, за полвека до событий первого сезона. В новом сезоне сериала сыграют Ирина Старшенбаум, Павел Прилучный, Сергей Гилев, Виктория Исакова, Татьяна Яхина и другие актеры.

Отвечая на вопрос о влиянии звездного актерского состава на съемочный процесс, Ермолов дал понять, что участие именитых артистов в проекте нельзя оценить однозначно.

«Это двоякая вещь. С одной стороны, облегчает в плане профессионализма, а с другой — утяжеляет. Моей любимой категорией артистов являются актеры, которые уже что-то понимают, однако пока не считаются звездами. Это идеальная категория, поскольку такие люди готовы на всё в кадре, с ними легче договориться. Чем опытнее артист, тем он требовательнее», — рассказал режиссер.

Кинематографист отметил, что находится под впечатлением от работы с Викторией Исаковой. По его мнению, Виктория является одной из самых драматически одаренных артисток в России.

«Мне кайфово с ней работать. У нее гораздо выше требования, чем у любого начинающего артиста. Однако если режиссёр чего-то стоит, то тогда ему удастся совпасть с актёром и вместе создать нечто стоящее», — Илья Ермолов.

По словам режиссера, на съемочной площадке сериала «13 Клиническая. Начало» не возникло ни одного конфликта, а достичь такой атмосферы удалось благодаря многочисленным кастингам, пробам и тщательному подбору актеров.

Все серии сериала «13 Клиническая. Начало» покажут в онлайн-кинотеатре «Иви».