«Репутация у него хорошая, но скандальная»: где и сколько зарабатывает Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный появляется в каждом втором российском кинопроекте. Он снимается и в сериалах, и в фильмах, и в комедиях, и в драмах. При этом число его поклонников продолжает расти, а сам он не боится, что наскучит зрителю. В беседе с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что звезда «Мажора» все еще востребован. И гонорары у него довольно высокие.

О Прилучном заговорили после выхода сериала «Закрытая школа», в котором он снимался с бывшей женой Агатой Муцениеце. Режиссерам понравился типаж актера, и его стали звать все в новые, и новые проекты. Сейчас Павел много сотрудничает с кинематографистом Сариком Андреасяном и не отказывается от работы с другими постановщиками. Однако «заполучить» его в фильм или сериал непросто.

По словам продюсера Дворцова, у Прилучного неидеальная репутация. В звездных кругах он известен как скандальный артист. Но это связано не с тем, что он всегда отстаивает свои интересы.

«Репутация у него в звездных кругах достаточно хорошая, но скандальная. Он где-то агрессивный, очень эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. Поэтому и среди организаторов он как скандальный персонаж идет. По характеру он действительно сложный. Уговаривать его на какие-то проекты тоже непросто. На уступки идет редко, конечно, гнет свою линию. Но я считаю, как продюсер, это правильно, потому что каждый организатор тоже пытается прогнуть свою линию. Я звезд понимаю, ведь им нужно как-то все-таки планку не опускать и держать марку», - рассказал продюсер.

Что касается заработка, то здесь у Павла все отлично. В основном он получает деньги за съемки в кино, корпоративы не ведет. В рекламных интеграциях тоже появляется редко.

«Один съемочный день у него стоит примерно, как у и Александра Петрова плюс-минус — 3-3,5 млн рублей. Что касается корпоративов в качестве ведущего – не слышал. Скорее всего, его приглашают в основном как звездного гостя, артиста, которого хотят видеть», - поделился Сергей Дворцов.

Ранее стало известно, сколько получает за съемочный день Агата Муцениеце.