Регулирует уровень холестерина и сахара в крови: чем полезен зеленый горошек

Зеленый горошек был известен еще в древности и очень популярен в России, где его часто называют «первым овощем». О полезных свойствах зеленого горошка, а также о возможных нежелательных последствиях после его употребления сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

По калорийности зеленый горошек довольно умеренный — всего 73 ккал на 100 граммов, что делает его хорошим выбором для тех, кто следит за своей фигурой. Но его основная ценность — это растительный белок, который усваивается легче, чем белок мяса. В 100 г сушеного горошка содержится около 25 г белка, что сопоставимо с мясом или рыбой. Белок необходим для роста, восстановления тканей, работы иммунной системы и производства гормонов.

Горошек является отличным источником растворимой и нерастворимой клетчатки, что способствует нормализации пищеварения, помогает регулировать уровень холестерина и сахара в крови.

Он также содержит витамины группы B, такие как B1, B6 и B9, которые поддерживают нервную систему и участвуют в обменных процессах. Минералы (магний, фосфор и марганец) замедляют процессы старения, положительно влияют на нервную систему, участвуют в строении костной ткани. Витамин С, содержащийся в горошке, укрепляет иммунную систему, защищает организм от свободных радикалов. А витамин К сохраняет крепость костей и участвует в свертывании крови. Также в горошке содержится железо, которое участвует в образовании гемоглобина и транспортировке кислорода, а калий контролирует кровяное давление.

Горошек особенно полезен для детей. Он помогает улучшить аппетит, поддерживает здоровье сердца и укрепляет зубы и кости. Его можно давать с двух лет. Но помните, что не стоит сочетать горох с молочными продуктами, так как это может вызвать дискомфорт в животике ребенка.

У пожилых людей горошек помогает укрепить сердце, улучшить обмен веществ и нормализовать давление, замедлить старение и вернуть мышцам тонус.

Беременным и кормящим женщинам горошек тоже будет полезен, но нужно соблюдать осторожность. Белок из горошка хорошо усваивается, фолиевая кислота способствует правильному развитию ребенка. Однако горошек может вызывать газообразование, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах.

При контроле веса, легко усваиваемые углеводы горошка и цинк активируют метаболизм. Это способствует сжиганию лишних калорий. При диабете второго типа горошек является отличным выбором, имеет низкий гликемический индекс около 22-30. Это означает, что углеводы из горошка усваиваются медленно, не вызывая резких скачков уровня сахара в крови.

Однако есть и противопоказания. Людям с подагрой или камнями в почках лучше отказаться от горошка, так как он может усугубить эти заболевания из-за содержания пуринов.