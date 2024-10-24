«Редко встречается»: стоматолог назвала особенности улыбки Ирины Шейк

Мы видим естественную форму зубов, натуральный цвет эмали, прозрачность. Также можем заметить, что у центральных резцов разные уровни десневого края, разные зениты, разная высота режущих краев. Немного стёрты клыки, что абсолютно нормально в этом возрасте для своих зубов.

Если оценивать прикус, то можно отметить, что зубная дуга соответствует форме улыбки, то есть режущий край каждого зуба проходит по изгибу нижней губы, что создает красивый естественный эффект. Мы также видим правильные перекрытия (верхние зубы на ⅔ перекрывают нижние), хорошую экспозиция резцов. Немного присутствует десневая улыбка, но она нисколько не портит внешний вид модели, а наоборот придает ей шарма и подчеркивает индивидуальность. Ширина улыбки также в пределах нормы, то есть нет щечных коридоров (чёрных треугольников по бокам, которые можно встретить при узких челюстях).