«Редкий гость в нашем кино»: режиссер Петухов раскрыл, почему Петр Федоров стал реже сниматься в российских фильмах

После съемок во Владимире, Нижнем Новгороде и Казани команда фильма «Туда» доехала и до Москвы, где встретилась с журналистами. Режиссер проекта Иван Петухов раскрыл некоторые секреты предстоящей премьеры и ответил на вопрос — как ему удалось заполучить в кино актера Петра Федорова, который стал в последнее время все реже мелькать на экране. За процессом съемок киноленты понаблюдал портал «Страсти».

Иван Петухов отметил, что, несмотря на жанр роуд-муви, его фильм будет отличаться от других. Именно поэтому он не боялся браться за эту идею, точно зная, что проект непохож даже на ту же ленту «Поехавшая», которую зрители увидели в 2023 году. Режиссер признался, что отказался почти от всех «клише». Например, от дальних планов пустой дороги с одним автомобилем на ней и поломки машины в середине пути.

Главных актеров фильма Иван подбирал недолго. По его признанию, со сложной героиней Верой могла справиться только исключительная артистка, которой он считает Ирину Старшенбаум. А вот на роль ее партнера он видел Петра Федорова, заполучить которого, казалось, — невыполнимая задача. Последняя его работа «Ласт квест» вышла в 2023 году.

«Петр очень избирательно подходит к своим ролям, особенно в последнее время и после «Ласт квеста», где он и снимался, и снимал, и писал музыку, и монтировал - в общем, был в полном смысле слова автором. За Ласт Квест ему, кстати, большая благодарность, потому что фильм, по-моему, прекрасный и редкий в своей бескомпромиссности. А в наше кино он попал так — я отправил сценарий, Петя прочитал, мы встретились на двоих, поговорили 2,5 часа обо всем вообще, хотя до этого были толком не знакомы, и каким-то образом эмоционально, в первую очередь, сошлись. То есть это не какая-то история очень сложного пути, просто мы быстро друг друга поняли», - рассказал Иван Петухов.

По словам режиссера, с возрастом Федоров перестал соглашаться на все, что ему предлагают. Он тщательно выбирает проекты, в которых снимается.

«Мне кажется, Петр Петрович по достижению определенного возраста и с учетом еще очень важного режиссерского опыта стал очень осмысленно подходить ко всему, чем занимается в жизни. Петр, правда, редкий гость в нашем кино сейчас, и дело как раз в его вот этой разборчивости, желании тратить время и силы только на что-то ценное - тем благодарнее я ему за то, что он на наш проект согласился, а после включился в него всей душой и головой. Таких актеров как он, иметь в команде — это удача, которая решает много всего в фильме», - поделился режиссер Петухов.

Съемки фильма «Туда» продолжаются. В Москве к команде присоединились Ингрид Олеринская, Степан Девонин и Антон Филипенко. Премьера запланирована на май 2025 года.

Ранее Ирина Старшенбаум рассказала о работе с Петром Федоровым.