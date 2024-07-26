«Редкая и сложная процедура»: как футболист Криштиану Роналду пришел к идеальной улыбке

Чемпионат Европы по футболу подошел к концу, но за звездами профессионального спорта следят круглый год. На них идет определенное давление по поводу их внешнего вида, и поддержание идеального образа становится неотъемлемой частью их карьеры, поскольку они являются не только звездами мирового спорта, но и лицами, амбассадорами крупнейших брендов. Ярким примером стремления к совершенству, не только в профессиональной карьере, но и во внешности, является легендарный футболист Криштиану Роналду. О том, какой путь прошел Роналду к идеальной и сияющей улыбке и почему это важно не только для внешнего вида, но и для здоровья зубочелюстной системы, сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог - Лиана Стрипская.

Криштиану Роналду, один из величайших футболистов всех времен, известен не только своими успехами на поле, но и как лицо многих рекламных кампаний мировых брендов, таких как Nike, CR7 и других. Его можно увидеть на крупных билбордах, в телевизионных роликах и рекламных постерах, где всегда блистает его идеальная улыбка. Однако путь к звездной улыбке был долгим и требовал значительных усилий.