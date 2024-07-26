«Редкая и сложная процедура»: как футболист Криштиану Роналду пришел к идеальной улыбке
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Чемпионат Европы по футболу подошел к концу, но за звездами профессионального спорта следят круглый год. На них идет определенное давление по поводу их внешнего вида, и поддержание идеального образа становится неотъемлемой частью их карьеры, поскольку они являются не только звездами мирового спорта, но и лицами, амбассадорами крупнейших брендов. Ярким примером стремления к совершенству, не только в профессиональной карьере, но и во внешности, является легендарный футболист Криштиану Роналду. О том, какой путь прошел Роналду к идеальной и сияющей улыбке и почему это важно не только для внешнего вида, но и для здоровья зубочелюстной системы, сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог - Лиана Стрипская.
Криштиану Роналду, один из величайших футболистов всех времен, известен не только своими успехами на поле, но и как лицо многих рекламных кампаний мировых брендов, таких как Nike, CR7 и других. Его можно увидеть на крупных билбордах, в телевизионных роликах и рекламных постерах, где всегда блистает его идеальная улыбка. Однако путь к звездной улыбке был долгим и требовал значительных усилий.
История его трансформации началась ещё в молодом возрасте. На ранних фотографиях футболиста можно заметить, что его зубной ряд отличался от того идеала, который мы видим сегодня. У него были выраженные аномалии: один из передних верхних зубов прорезался в небной позиции, что привело к смещению остальных зубов.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Ортодонтическая подготовка
Прежде чем достичь идеальной улыбки с помощью виниров, необходимо пройти ряд подготовительных этапов. В случае с Криштиану Роналду, первым важным шагом была ортодонтическая подготовка, которая оказалась крайне необходимой. Обратимся к его юности: несмотря на свою статусность и постоянное нахождение под прицелами фотокамер, Роналду не постеснялся носить брекеты и исправлять проблемы с зубами.
До начала ортодонтического лечения у Криштиану один из передних верхних зубов вырос небно, что привело к смещению остальных зубов. Это создавало асимметрию и несоответствие центра зубного ряда и лица, что сразу бросалось в глаза при улыбке. На фотографиях того периода видно, как ортодонты работали над раскрытием места для «небного» зуба и его установкой на правильную позицию. Этот процесс позволил выровнять центр верхнего зубного ряда и сделать улыбку более симметричной.
На этом этапе решалась не только эстетическая проблема, но и создавался фундамент для дальнейших ортопедических работ, таких как установка виниров. Стоит подчеркнуть, что футболист сделал ключевое важное решение - пройти ортодонтическое лечение в молодом возрасте для достижения идеального результата в будущем.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Необходимость виниров
После ортодонтического лечения у Роналду остались некоторые эстетические проблемы, такие как стертые режущие края и видимые «щечные коридоры» при улыбке. Эти недостатки были устранены с помощью виниров, которые стали финальной корректировкой зубов, восстановив анатомию всего зубного ряда, выровняв режущие края и улучшив форму и длину зубов.
Ещё одной важной процедурой, которую прошел Криштиану, была генгивэктомия — хирургическая коррекция десневого края. У него была «десневая улыбка», что иногда воспринимается как эстетически непривлекательным явлением. Эта процедура помогла уменьшить объём видимой десны и добавить гармонии его улыбке. Генгивэктомия — достаточно редкая и сложная процедура, которая требует высокого уровня мастерства со стороны стоматолога.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Преимущества раннего вмешательства
Особенно важно подчеркнуть, что проблемы подобные тем, что были у Роналду, легче и быстрее исправить в подростковом возрасте. При прорезывании зубы могут занимать неправильное положение, что требует коррекции. Чаще всего это происходит из-за нехватки места в зубном ряду, когда зубы не успевают прорезаться на свое место. Именно поэтому раннее обращение к ортодонту может предотвратить более серьезные проблемы и длительное лечение в будущем.
В редких случаях у пациентов может развиться гиперплазия десен, также известная как генгивэктомия. Это относительно редкое явление, характеризующееся избыточным разрастанием десневых тканей, что вызывает не только эстетические, но и функциональные проблемы.
Генгивэктомия может быть следствием различных факторов, таких как генетическая предрасположенность, гормональные изменения или побочные эффекты приема некоторых лекарств. Это довольно серьёзное состояние, требующее вмешательства специалиста. В случае Роналду проводились также работы с костными структурами, что делает его случай ещё более сложным и уникальным. Операции включают в себя сложные хирургические манипуляции, направленные на исправление положения зубов и улучшение общего состояния зубочелюстной системы.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Такие стоматологические операции и вмешательства наиболее эффективны в детстве, когда ткани ещё находятся в процессе формирования и легче поддаются коррекции. Взрослым же пациентам, особенно тем, кто является публичной личностью или знаменитым спортсменом, принимать решение о таких процедурах бывает особенно сложно ввиду их публичного имиджа и профессиональной занятости. Тем не менее, правильная и своевременная стоматологическая помощь вне зависимости от возраста играет ключевую роль в обеспечении здоровой и уверенной улыбки.
Звезды, как и все остальные, не застрахованы от ортодонтических проблем. Часто природа не дает идеальных зубов, и на помощь приходят современные технологии. Коррекция с помощью брекетов, виниров и других процедур позволяет достичь не только здоровья, но и великолепного эстетического результата. Криштиану Роналду своим примером показывает, что забота о своем здоровье и внешнем виде стоит всех усилий, и результат может превзойти все ожидания. Фотографии до и после лечения наглядно демонстрируют, насколько сильно улыбка может изменить лицо в лучшую сторону и стать признаком здоровья и успешности.