«Реалии сейчас таковы»: Митя Фомин объяснил, зачем Тимати 20 охранников

Митя Фомин назвал «антуражем» 20 охранников рэпера Тимати. Певец объяснил поведение коллеги в беседе с сайтом «Страсти».

Пользователи Сети раскритиковали SNAMAN и Тимати, окруживших себя охранниками. Публика считает это пафосным и надменным. Однако Митя Фомин встал на защиту коллег. Он отметил, что у каждого артиста есть свой имидж. Более того, певец напомнил, что звездам важно беспокоиться о безопасности: на сегодняшний день дистанция между поклонниками и знаменитостями минимальная.

«Не надо забывать, что это всегда является антуражем и составляющими определенного имиджа, над которым артисты отдельно работают. Вместе с тем эти вещи не лишены смысла, ведь селебрити в любой момент своей жизни, будь то на пике или на творческой паузе, могут стать жертвой при самых неожиданных обстоятельствах. Артисты на пике славы позволяют себе самые невероятные странности, дай Бог, чтобы это было самое страшное, что они могли бы себе позволить. Но, по большому счету, реалии сейчас таковы, что дистанция между слушателем и кумиром сократилась до рукопожатия…», — высказался Митя.

Фомин считает, что не всегда знаменитостей стоит упрекать в звездной болезни. Несмотря на публичность профессии, артисты — обычные люди, которые имеют личные границы. Именно поэтому, по мнению Мити, не стоит обижаться, если поклоннику отказывают в фото.

«Например, медийный человек не готов с вами фотографироваться, резко отреагировал или не ответил вовсе, часто это считают надменным поведением. Но порой это просто поддержание личных границ, которые публика не всегда соблюдает. Не все понимают, что медийный человек не икона, а тоже человек, друг, прохожий, и у него бывает разное настроение», — сообщил певец.

Полное интервью Мити о жизни в США, трендах Сети и секретах молодости читайте здесь.